駐京周記：網約車去哪了

齊師傅來北京已近20年，因生意失敗轉做網約車司機。他家住六環附近城中村，月租1500元（人民幣，下同），每天早晨7時左右出車，接家附近的上班族進城工作，每周休息一天（限號日），月入約萬元。他表示，現時每天收入是疫情期間3倍，但收車時間卻更晚了，有時為掙夠單量，他甚至晚上十一二點才能回家。「疫情之後大家沒錢，很多人都去坐地鐵了，還有很多做生意失敗的都跑來開滴滴，有時候接單大廳都沒有新單刷出來。」

乘客叫不到車 司機接不到單

面對司機無單的困擾，部分乘客卻覺得叫不到車。記者之前住在北京五環外，每天早上出門叫車都是最頭疼的問題，叫車等待時間基本在40分鐘以上，平台顯示10公里左右都沒有可用車輛。因為附近沒有地鐵，居住在此的打工者很多拼車出行。惟車少人多，拼車也很難成行。再加上五環時常塞車，司機早上都想避開五環行駛。

早上高峰時打車難，是住在五環外的許多人的共識，其中包括王小姐，她在望京工作，因為早上打不到車，向公司申請工作時間從每日的朝九晚六，改為中午十二時至晚上九時，避開早晚高峰用車時間。即便如此，早上出門也要提前半小時叫車。王小姐曾詢問司機為何不願接單，司機表示：「附近住的年輕人少，車開到附近需要放空車十幾公里才可能有一單，油錢划不來。」

乘客表示網約車叫不到，司機表示接不到單，這其中的矛盾也與平台的規定有關。齊師傅表示他不喜歡接預約單，因為基本預約時間前半小時至一小時內，平台就不會再派單進來，時間會白白浪費。此時若取消顧客訂單，會被扣除信譽分，半年內平台推單量會減少，還會影響司機下一年續約，「麻煩得很。」劉師傅說。

交通運輸部消息，截至2023年4月30日，各地共發放網約車駕駛員證540.6萬本，兩年來增長了59.5%；網約車監管信息交互系統4月份共收到訂單信息7.06億單，相較2021年4月的7.6億單下滑7.2%。

明報記者 王佩凡