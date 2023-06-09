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被禁出國 章詒和：宣布為國家囚徒 稱「這裏幹的事，還需要理由？」

【明報專訊】適逢反右運動爆發66周年，「中國頭號大右派」章伯鈞之女、北京作家章詒和昨（8日）在社交平台透露被禁止出國，「從昨天（7日）開始，宣布為國家囚徒，不得跨出國門一步」。對於原因，她回覆本報稱「這裏幹的事，還需要『理由』？」

現年80歲的章詒和是中國藝術研究院資深研究員，中國民主同盟成員。章詒和對上一次出境，是2019年7月到香港參加書展活動，她昨確定今年書展無法前來。

料與六月有關

章詒和說，原擬下個月和姐姐、女兒女婿赴瑞典探望表弟，逗留當地兩周，此前已辦妥簽證，往返機票也買好了，周三突然接到通知，她不准出境。章詒和對此表示憤怒和無奈，她估計是和「六月份」有關，近期不止她被邊控，上月也傳出清華大學敢言退休教授郭於華取道深圳前往香港時被限制出境。

1957年6月8日，中共中央發出關於組織力量準備反擊右派分子進攻的內部指示，掀起影響廣泛的「反右運動」（官方稱反右派鬥爭），55萬多人被劃為右派遭打壓迫害。其中，時任全國政協副主席、農工民主黨中央主席、《光明日報》社長章伯鈞被列為「中國頭號大右派」。

中共中央後來認為，反右「完全正確」但被嚴重地「擴大化」，1959年開始為已「改好」的右派分子「摘帽」，1978年對尚未摘帽的全部摘帽，除96人（包括被中央點名確定為右派的章伯鈞等5人）外全部平反。章伯鈞在文革期間病逝，而章詒和也在文革時因言獲罪，坐牢10年後獲釋。她2004年出版《往事並不如煙》（《最後的貴族》）回憶被打為右派的父輩故事，引起廣泛關注。

明報記者

相關字詞﹕作家 右派 出境 章詒和

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