赴USCBC歡迎活動 稱用「去風險」掩護「脫鈎」是埋釘 謝鋒：當務之急管控好台灣問題

據中國駐美國大使館網站消息，謝鋒說，習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，指明了新時期中美正確相處的治本之道。相互尊重是前提，和平共處是底線，合作共贏是目標。中方一如既往重視中美關係，願與美方共同努力，把握正確方向，推進對話合作，拆除危險燃爆點，以實際行動落實兩國元首去年底在峇里島會晤達成的重要共識，爭取中美關係早日回歸正軌。

中美100多個對話交流機制陷入停滯

謝鋒指出，中美曾建立起100多個對話交流機制，但由於眾所周知的原因陷入停滯。「兩年前，美國朋友曾提醒我，不要再用『對話』這個詞，因為它在美國幾成禁忌，我感到不可思議也難以理解。」謝鋒說，中國有句話叫「心誠則靈」，對話合作要相互尊重、結果導向。高層交往尤其要做好全過程管理，對話前營造良好氛圍，對話中積累正面成果，對話後紮實推進落實。

謝鋒表示，50多年前，兩國領導人堅持求同存異，找到不同制度國家之間的共同利益，結束長達22年的敵對隔絕，推動實現中美雙贏、世界共贏。今天，中美關係的晴雨冷暖，一頭連着兩國17億人民福祉，一頭連着世界的未來。防止中美衝突對抗、爭取中美關係穩定發展，就是維護兩國和兩國人民的共同利益，就是對世界和平繁榮作出重大貢獻。

在演講中，謝鋒提到台灣問題，認為中美當務之急是切實管控好台灣問題這個最大風險點。謝鋒表示，沒有人比中方更希望和平解決台灣問題，更不願意看到台海生戰生亂，搞兵棋推演的不是中方，改變現狀的也不是中方，製造危機的更不是中方。

謝鋒強調，台灣當局「倚美謀獨」和美一些人鼓譟「以台制華」，才是對台海和平穩定的最大威脅。現在最根本的是不折不扣堅持一個中國原則，最重要的是用行動恪守中美三個聯合公報，最緊迫的是言行一致反對「台獨」冒險挑釁。

學者：台灣議題分歧 解不開的結

另據美國之音，中美近期的外交接觸正在逐漸增加，但兩國在台灣議題上仍然存在重大分歧。報道引述學者說，中美高層外交接觸是拜登政府希望能為不斷惡化的美中關係「止血」的做法，但其效果可能有限。對於台灣議題上兩國的分歧，依然是一個解不開的結。

在台灣議題上，對於中國可能希望從拜登政府得到「不干涉中國內政、不支持台獨」的再保證，台灣成功大學政治學教授王宏仁認為，在小布殊和奧巴馬政府時美國已經有過給中國再保證的前例，但這種做法已經證明沒有用處。

（綜合報道）

（中美角力）

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