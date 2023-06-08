明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

前議助告「強制性交未遂」 王丹返台面對 中斷教職

【明報專訊】前台北市議員助理李援軍（李元鈞）昨日到台北地檢署，控告八九學運領袖、台灣清華大學原客座助理教授王丹強制性交未遂罪。李援軍稱相信台灣法院，希望王丹面對自己做過的事。王丹則提前結束史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）訪問計劃，返抵台灣，他昨稱會坦誠面對司法檢視，「只希望司法秉公處理，還原事件真相」。

中央社報道，李援軍昨日在台北地檢署受訪時指出，王丹為人師表，不應該做出這樣的事，只希望把過往遭遇說出來，並沒想到自己會站上法庭要求王丹道歉。對於媒體詢問有無提出相關證據指控王丹涉強吻、性騷擾，他表示，與律師討論後，決定向王丹提告強制性交未遂罪，相關證據就靜待司法調查。

李援軍本月2日於facebook發文，指控王丹2014年6月6日晚上，在紐約某酒店強吻他、強暴未遂。對於有其他受害人指控王丹涉性騷擾，李援軍昨說，部分過去的受害人與他私下聯絡，清華大學性平會已經啟動調查，無論受害人當時疑遭侵犯時是否為清大學籍，均可向清大性平會申訴。

清華大學聯繫王丹歷年學生調查

清大性別平等教育委員會昨公告，會透過調查王丹於清大的歷年開課紀錄，主動聯繫所有課程的修課學生和助教，以了解是否還有其他學生和助教遭遇性平事件，並提供相關資訊和權益說明。

王丹昨在社交平台撰文表示已返回台灣，坦誠面對司法檢視，「我不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相」。王丹於文中表示，未來會針對外界一些說詞，尋找合適時機和方式做出完整說明。這一次正好有機會藉由他的個案，就「#Me too」運動「完整表達或修正我的立場」。

關於清大開課規劃，王丹稱原計劃向清大爭取續聘社會學研究所兼任客座助理教授，鑑於面對司法，已向清大社會所正式撤回申請。

《中國時報》報道，清大表示，王丹2010年至2017年曾擔任清大客座助理教授，後來到美國，清大去年9月到今年1月曾再次邀請王丹擔任社會所的客座教授；原本今年9月要再開課程。但社會所5日已召開教評會，決議中止聘任流程，會議後，也接到王丹來信表達撤回請求，因此目前這門課將不會再開課。

上 / 下一篇新聞