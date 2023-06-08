前議助告「強制性交未遂」 王丹返台面對 中斷教職

中央社報道，李援軍昨日在台北地檢署受訪時指出，王丹為人師表，不應該做出這樣的事，只希望把過往遭遇說出來，並沒想到自己會站上法庭要求王丹道歉。對於媒體詢問有無提出相關證據指控王丹涉強吻、性騷擾，他表示，與律師討論後，決定向王丹提告強制性交未遂罪，相關證據就靜待司法調查。

李援軍本月2日於facebook發文，指控王丹2014年6月6日晚上，在紐約某酒店強吻他、強暴未遂。對於有其他受害人指控王丹涉性騷擾，李援軍昨說，部分過去的受害人與他私下聯絡，清華大學性平會已經啟動調查，無論受害人當時疑遭侵犯時是否為清大學籍，均可向清大性平會申訴。

清華大學聯繫王丹歷年學生調查

清大性別平等教育委員會昨公告，會透過調查王丹於清大的歷年開課紀錄，主動聯繫所有課程的修課學生和助教，以了解是否還有其他學生和助教遭遇性平事件，並提供相關資訊和權益說明。

王丹昨在社交平台撰文表示已返回台灣，坦誠面對司法檢視，「我不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相」。王丹於文中表示，未來會針對外界一些說詞，尋找合適時機和方式做出完整說明。這一次正好有機會藉由他的個案，就「#Me too」運動「完整表達或修正我的立場」。

關於清大開課規劃，王丹稱原計劃向清大爭取續聘社會學研究所兼任客座助理教授，鑑於面對司法，已向清大社會所正式撤回申請。

《中國時報》報道，清大表示，王丹2010年至2017年曾擔任清大客座助理教授，後來到美國，清大去年9月到今年1月曾再次邀請王丹擔任社會所的客座教授；原本今年9月要再開課程。但社會所5日已召開教評會，決議中止聘任流程，會議後，也接到王丹來信表達撤回請求，因此目前這門課將不會再開課。