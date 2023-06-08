美制裁中企 涉助伊朗軍事技術

《華爾街日報》報道，美國制裁了浙江輕機實業有限公司，指該公司涉嫌通過P.B.薩德爾作為中間人，向帕爾欽化學工業出售價值數十萬美元的離心機和相關設備；Lingoe加工工程有限公司在與帕爾欽化學工業和P.B.薩德爾的交易中，充當了浙江輕機的幌子公司；香港Ke.Do國際貿易有限公司和青島中融通貿易發展有限公司，因涉嫌向P.B.薩德爾出售價值數千萬美元的軍民兩用有色金屬而受到外國資產管制辦公室制裁；北京閃亮之夜科技發展有限公司作為伊朗國防部和武裝部隊後勤部的幌子公司，為伊朗最終用戶購買電子產品。

傳布林肯數周內訪華 外交部：無消息提供

在昨日的中國外交部例行記者會上，針對外傳美國國務卿布林肯將在「未來幾周」訪問中國、並可能會見國家主席習近平的說法，外交部發言人汪文斌回應稱「沒有可以提供的消息」。汪文斌還針對中美軍艦在台海相遇一事強調，在維護國家主權和領土完整方面，中方沒有妥協退讓的空間；這裏面不存在什麼「欺凌」、「恫嚇」，只有中方堅守的原則和底線。

汪文斌強調，美國大型偵察機2022年就對中國抵近偵察高達800餘架次，美軍還多次派航母打擊群進入南海及周邊地區，這才是造成海空安全風險、破壞地區和平穩定的根源。