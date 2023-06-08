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考生家長稱經歷大於文憑 教師阻對答案

【明報專訊】在35℃酷暑中，北京高考昨正式開始。朝陽區一個考場前，上百位家長駐足管控區外，接送考生進出；警察和義工分別在各點位站崗保證安全。

王同學父母聯袂前來給兒子加油，場內開考，他們場外守候。艷陽下，王爸爸手裏拎着水和一些冰塊，王媽媽撐着傘，兩人不時向考場內張望。他們居所離考場約20分鐘車程，但為了節省車程時間、減少意外，提前一天在考場附近酒店住下。王爸爸說，兒子成績在班內只是中游，但心態很好。他們也沒有給兒子壓力，只說考上哪算哪，「畢竟現在大學生也多，主要是高考經歷難得。」

對於學生人生大考，教師們緊張程度堪比家長。劉老師是一所藝術類考試教培班的老師，班級內有不到60名學生，大多來自燕郊央美附中，因為路程較遠，學生們也都在附近酒店入住。她一大早就趕來考場為學生們加油打氣。劉老師說，學生們熱門志願校是中央美術學院、北京電影學院，四分之一的學生會選擇這兩所院校。清華大學和中央戲劇學院也非常熱門。第一場考試結束時，學生們都笑着向劉老師打招呼，表示自己考得「還可以」；有考生急着對答案，被劉老師攔下：「等都考完再對。」

1291萬考生報名 人數新高

數據顯示，今年全國高考報名人數較去年增加98萬人，達到破紀錄的1291萬。全國共設考點7726個、考場34.5萬個，部署監考員101.3萬人。

明報記者 王佩凡

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