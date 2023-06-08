高考開鑼 傳媒試AI作文獲評67分 專家：難找缺陷錯誤 乏驚喜情感

上海「探索」作題 網民讚好

今年全國高考語文作文共有7套試卷，其中由教育部考試中心命題的試卷4套。在3份自主命題的地方卷中，北京卷的作文試題要求考生從「續航」或「亮相」中擇一為題撰寫文章；天津卷的作文試題則是對於「一代人有一代人的使命與挑戰，一代人有一代人的責任和擔當」這席話的理解與想法。上海卷的作文試題以「一個人樂意去探索陌生世界，僅僅是因為好奇心嗎」為題，引導考生以「探索」為概念書寫作文。不少網民認為，上海卷的題目是今年高考最好的作文題。

在AI熱潮下，昨語文科考試結束後，不少內地媒體以AI模擬作文。浙報集團旗下「潮新聞客戶端」引述浙江省青少年作家協會導師鄭春霞稱，AI所寫的作文，「沒有硬傷，甚至可以說滴水不漏，60分的話我會打40分左右。足以保命，但不會出彩，更沒有驚喜。」

復旦大學中文系教授王宏圖則認為，幾篇AI所寫的作文，都很流暢，側重點各不同。王宏圖表示，它們有點像一個機器人站在你面前，每個動作都非常準確，但臉部缺乏表情，缺乏溫度，最主要的是缺乏情感，只是在執行某個終端發出的命令。

中新社報道，內地高考考生從2021年的1078萬，到2022年的1193萬，再到今年的1291萬，屢創新高，包括知名教育學者熊丙奇在內的不少業內專家指出，近年來高考人數增加，主要是放開中等職業院校（中職）畢業生升學限制，給更多中職畢業生升學機會，與高考復讀生增加等綜合因素作用的結果。

今年高考，傳統高考地區考4科（中英數+文科綜合／理科綜合）；北京、上海、山東、浙江、海南、天津採用「3+3」（中英數+自選3科）新高考模式；遼寧、福建、湖北、湖南、江蘇、廣東、河北、重慶採用「3+1+2」（中英數+物理／歷史+自選2科）模式。各省份考試時間為2天、3天、4天不等。

疫後首次 入考場不強制戴口罩

這也是內地結束新冠疫情「清零」政策後的首次高考，教育部提示考生，繼續做好個人防護，多個省市相關部門則明確，普通考場考生進入考場就座後，可自行決定是否佩戴口罩。

教育部強調，嚴厲打擊考試舞弊，將防範手機作弊作為重中之重。多地發布高考考前提示和考場規則，表示將加強高考安檢。北京、江西、湖南長沙等地考生考前需經過兩次安檢，手機、智能手表等電子設備禁止帶入考場。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676