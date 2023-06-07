陳菊前辦公室主任捲胸襲案 女導演#MeToo揭舊事 洪智坤致歉「予不好感受」

中央社報道，該名女導演發文指控，2010年接受民進黨H姓政治人物請託，拍攝高雄市長選舉影片，對方卻以開會名義，讓司機將她載到汽車旅館，並表示可以實現她的理想，條件是「偶爾讓他任性一下」。她稱對方「要抱我，有摸到我，有摸到胸部」，甚至事後對方辦公室會計曾給她一個裝有大額現金的信封袋。

事主：洪去旅館「開會」 稱助實現理想

需「讓他任性」 事後收巨款

根據女導演的描述，外界認為加害者或是洪智坤；對此，洪智坤深夜透過facebook回應表示，「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關，我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。

現年53歲的洪智坤，事發時是高雄市長陳菊辦公室主任，曾任民進黨中央執行委員等職務。陳菊昨發聲明表示極震驚，以及非常難過與愧疚，這名導演所遭遇的，已不是洪智坤所謂的「不好的感受」，而是嚴重性騷擾，「不可原諒」，要予最嚴厲譴責，希望洪智坤誠實並嚴肅面對。

洪智坤還是台南市長黃偉哲競選連任團隊成員，黃偉哲昨稱洪去年底已離職。台南市府也連爆性騷擾案，曾任台南市府副發言人的易俊宏去年遭控借講師身分性騷擾未成年人，事後轉任台南市議員林依婷的法務助理。此外，民進黨立委賴惠員助理羅紹齊因性騷擾，離職後獲安排到台南市府新聞部任職。

前日提告誹謗 顏志發昨撤訴請辭

另據《聯合報》報道，台灣總統府資政顏志發周一因被小英之友會前女員工指控性騷擾，提告起訴誹謗，稱要捍衛清白，惟昨突然發聲明稱，即日撤回起訴；又指為免有心者政治操作、混淆真相焦點，已請辭資政職務。

因應台灣總統府表示已請小英之友會啟動調查，台北市勞動局昨發函，要求小英之友會在下周一（12日）前回函說明，並指等待有關單位出來說明後，若成案即送台北市性別平等審查委員會議審議。