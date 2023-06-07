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中方使館開幕 洪國總統周五訪華

【明報專訊】中國駐洪都拉斯大使館周一（5日）舉行開館儀式，洪外長雷納在參加儀式時宣布，總統卡斯特羅將於本周前往中國；卡斯特羅隨後亦在Twitter透露，她將在6月9日至6月14日應邀訪華，強調洪都拉斯的重建需要新的政治、科學、技術、商業和文化視野。

新華社報道，駐洪都拉斯使館開館儀式在洪首都特古西加爾巴舉行。雷納和洪政府、國會、媒體等各界代表，當地華人華僑和中資企業代表等百餘人出席活動。儀式現場先後奏響中洪兩國國歌。隨後駐洪都拉斯使館臨時代辦于波與雷納共同為使館揭牌。于波致辭表示，洪方以開闊戰略視野和堅定政治意志，把握歷史機遇，承認一個中國原則，成為中國第182個建交國，中方對此高度讚賞。

雷納在致辭中表示，洪都拉斯與中國建交是洪方獨立自主的決定，有助洪方發展多元化國際關係，加入世界主流；洪都拉斯支持、尊重「一個中國」原則，對中方提出的全球發展倡議感興趣，並會參與「一帶一路」倡議。

今年3月26日，中美洲國家洪都拉斯與台斷交，改與北京建立正式外交關係。這將是中洪建交兩個多月來，洪總統首度到訪，中國外交部發言人汪文斌昨表示，中洪建交以來，雙方堅定履行建交承諾，取得一系列早期收穫。洪方也正積極推進駐華使館建館工作，中方將予以大力支持協助。

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