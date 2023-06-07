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美外交官訪華 雙方稱會談富成效

【明報專訊】中國外交部昨簡短通報，美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah Beran）6月5日訪華，獲中國副外長馬朝旭接見，並與外交部美大司司長楊濤會談。通報稱，雙方按照兩國元首去年11月峇里島會晤共識，就推動改善中美關係、妥善管控分歧等進行坦誠、建設性、富有成效的溝通；中方就台灣等重大原則問題闡明嚴正立場；雙方同意繼續保持溝通。

美國國務院聲明也指出，雙方進行坦率和富成效的討論，作為持續努力的一部分，以保持開放的溝通管道，並建立最近兩國之間的高層外交。聲明提到，雙方就雙邊關係、兩岸問題和其他事項，交換意見，又指美國官員明確表明，「將積極競爭，捍衛美國的利益和價值觀」。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒向中通社分析，中美恢復對話，台灣問題是重點；僅因一次中美外交官員會談，未能斷言中美重啟對話大門。朱鋒指出，美方希望與中方有更高層的官員會面，相信也是為美國國務卿布林肯訪華鋪路。

專家：規劃兩國高層接觸

北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇則認為，這次會晤釋出重要信號，中美正規劃將進一步加強高層接觸。王勇稱，經過最近的「硬碰硬」和反覆波折，中美關係正快速解凍，料接下來會快速回暖。他指出，當前是美國大選前最後一個改善中美關係的「機會之窗」，雙方都有意恢復關係。在今年11月美國承辦的亞太經合組織（APEC）峰會上，兩國領導人有可能會面。

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