解技術工程挑戰 中國成第五「造輪國」

大型郵輪被譽為造船業「皇冠上的明珠」，是集現代工業和現代城市建設為一體的綜合化、集約化巨型系統工程，也是中國此前唯一尚未完成的高技術船舶產品。以前，全球大型郵輪訂單主要被意大利芬坎蒂尼集團、德國邁爾船廠、法國大西洋船廠和芬蘭馬薩船廠這四大船企瓜分。

《解放日報》等上海媒體報道，2017年7月，中國船舶集團與芬坎蒂尼集團在上海正式簽署豪華郵輪「造船合資公司協議」時，時任中船集團總經理吳強介紹，建造豪華郵輪主要有三大困難：技術複雜，部分設施需高技術工人施工，如大型歌舞劇院等；需時數長，成熟團隊一般需約1500萬工時，而中國首次造則會翻倍；在郵輪的狹小空間內需2000多名工人同時進行，協調複雜。

第二艘料2025交船

在建造「愛達．魔都號」的3年，團隊先後掌握重量控制、減震降噪和安全返港等核心技術。第二艘國產大型郵輪已於去年8月開工，仍由承建「愛達．魔都號」的中船集團旗下外高橋造船建造，預計2025年9月底交船。