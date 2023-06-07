首艘國產大型郵輪出塢 適時下西洋 「愛達．魔都」年底交付 擬上海作母港

綜合新華社、央視報道，自2019年10月18日首艘國產大型郵輪正式開工起，3年多以來，項目工程總體進度達93%以上，內裝進度達85%以上，預計可以於今年年底竣工交付。

寓意「上海出發，愛達世界」

白色塗裝、流線型船體，身繫「敦煌飛天彩帶」的首艘國產大型郵輪，昨日下午在上海外高橋造船有限公司2號船塢順利出塢。郵輪取名「愛達．魔都」號，寓意「從上海出發，愛達世界」。「魔都」是上世紀二三十年代上海的別稱之一——在日本人及西方人眼裏，這座城市充滿魔幻色彩。「魔都」號的前綴「愛達」，代表中船嘉年華郵輪有限公司旗下全新中國郵輪自主品牌「愛達郵輪」（Adora Cruises）。

中船嘉年華於2018年3月19日在香港設立，註冊資本5.5億美元（約43.1億港元），央企中國船舶集團旗下的中船郵輪出資3.3億美元，佔股60%，嘉年華（英國）有限公司出資2.2億美元，佔股40%。

重14萬噸 可載6500人

設影院劇場水上樂園

「愛達．魔都」號予人的第一印象是「大」，長323.6米，寬37.2米，總噸位13.55萬噸。除體量大，它相較其他大型船舶，功能亦更「全」：24層樓高度，共有2826間艙室（包括船員艙室），可容納6500多人，船上並設豪華酒店、影院、劇場、水上樂園等設施，官媒即形容它有如「移動的海上城市」。

這艘大型郵輪擁有136個系統，兩萬多套設備。零部件數量達2500萬個，相若5架C919國產大飛機、13輛復興號高鐵列車的工程物量。電纜佈置長度達4300公里，相當於上海至拉薩的鐵路距離。

中國船舶外高橋造船總經理、大型郵輪項目總設計師陳剛說，「龐大的物量和複雜的工程界面需要不斷細分，釐清系統之間的邏輯關係，制訂出詳細的工程計劃，計劃條目就超過10萬條」。

官媒讚帶動產業鏈

「郵輪業新引擎」

與航天工程、大飛機和高鐵項目一樣，中國發展大型郵輪也旨在帶動產業鏈。官媒指，首艘國產大型郵輪既是「中國船舶工業攀登的又一座高峰」，也是「帶動中國郵輪產業發展的新引擎」。

據稱，大郵輪將帶動萬億產業鏈，從動力裝置、甲板機械、艙室設備，到內部裝修、數碼影音、資訊化系統，同時涉及重工業與輕工業；運營後，亦將帶動維修業和旅遊業等產業。

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