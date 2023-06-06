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香會場邊 中美20國情報官密會

【明報專訊】在新加坡舉行的第20屆香格里拉對話會期間，來自中美等20多國的情報機構高級官員舉行了一次秘密場邊會，會議「是促進各方更深入了解意圖和底線的一種方式」。外媒報道指出，情報界的大型會議比較少見，且基本上從未被公開過。

據路透社援引5名知情人士消息報道，這類會議由新加坡政府主辦，過去多年都在「香會」會場旁邊的一個單獨場地謹慎進行，但這是首次有媒體報道。今年與會者包括美國國家情報總監海恩斯、印度對外情報機構調查分析局（RAW）局長戈爾等，中方亦有派代表參加。

消息人士：助各方了解意圖底線

一名了解討論情况的人士表示，這次會議「是促進各方更深入了解意圖和底線的一種方式」，情報部門之間有一個不成文的規定，即當更難推進更正式、更公開的外交時，他們可以進行交談，「這是在緊張時期是一個非常重要的因素，而在新加坡的活動有助於促進這一點」。

美國駐新加坡大使館稱沒有關於這次會議的信息。新加坡國防部一名發言人則表示，香會期間，包括情報機構高級官員在內的與會者，確實會利用這個機會與其同行會面，因為其「認為在（對話）外舉行的此類會議有益」，而新加坡國防部「可能會」為其中部分雙邊或多邊會議提供便利。

本屆香格里拉對話6月2至4日在新加坡舉行，來自49國和地區近600名國防及安全機構代表出席，重要議題包括中國的安全倡議、促進亞太區域穩定平衡等。多國防務負責人還舉行了多場雙邊或多邊會談。

相關字詞﹕情報人員 香格里拉對話會 中美關係

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