侯友宜：不容侵害別人人身自主權

中央社報道，侯友宜昨在視察新北板橋區工程時受訪批評，民進黨性騷擾案爆發後處理方式和態度就是掩蓋案情，號稱民主進步卻違反性平且包庇，後面的動作只是在亡羊補牢。對於藍營黨內性騷擾問題，侯友宜表示任何政黨都要用嚴格標準檢視，一定要積極面對處理，勿枉勿縱，把調查真相告訴大家。他稱其處理態度對誰都一樣，不容任何人侵害別人的人身自主權，又強調面對這些挑戰會到地方各縣市了解民情，讓大家知道為什麼要政黨輪替，就是要比民進黨做得更好，來贏得民眾信心。

賴清德：嚴肅面對每一個案

賴清德昨出席公開活動時受訪稱，民進黨每一名黨主席都堅持理想，「有問題就解決問題」，嚴肅面對每個人遇到的性平事件，秉持一貫原則處理。至於民進黨立委高嘉瑜近日在政論節目上引述相關調查數據，稱八成女性有被性騷擾經驗，擔憂沒有爆出來的案子更多，賴清德表示，這部分對方必須清楚說明。