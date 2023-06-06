繼民進黨 台#MeToo蔓延國民黨 「載女子獨處車廂談婚姻問題」 智庫研究員曾柏文道歉

端前評論總監 討論文章為由約見

台灣作家吳曉樂上周五在facebook不點名發文指出，多年前與「端傳媒」合作期間，對方以討論文章為由邀她碰面，提出在他車內聊天，隨後放倒椅背，又突然談到與妻子的問題，說「我們的頻率其實更靠近」，他在妻子身上難以找到類似感受。「端傳媒」前特約記者趙思樂亦發文表示，曾柏文曾約她晚上10點在咖啡館相見，深夜又開車將她帶至空無一人的立法院（或行政院）行政區。她「緊張得全身僵硬」，只能不斷提起和自己先生的關係和情意，不斷講大陸抗爭的悲慘故事破壞氣氛，熬到午夜12點、凌晨1點，對方終於覺得索然而送她回家。

綜合台媒報道，曾柏文在國民黨主席朱立倫擔任新北市長期間任市政府參議，也曾於國民黨立委江啟臣擔任黨主席期間，擔任改革委員會「兩岸論述」組成員，常在facebook發表時評。他周日晚發文稱感到「震驚、羞愧」，「我要為過去曾在跟我相處中，因為我的分寸失當，感到被冒犯的女性道歉。過去幾年，想到以前可能帶給他人的傷害，就覺得羞愧」。吳曉樂繼表示，分享文章後，有超過10名女性私訊透露有類似遭遇，其中還有人突然被撫摸胸部。

國民黨：現今無合作關係

國民黨昨表示，曾柏文為智庫無給職特約副研究員，以前曾有專案合作過，現今並無合作關係；又重申對於黨務內部，性平事件有涉及本黨黨員部分，一定以最高標準處置，堅決捍衛性別平等與女性權益，「沒有模糊空間」。「端傳媒」也發聲明指出，曾柏文2016年1月起任職端傳媒評論總監，至2017年3月離職。此後，端傳媒與曾柏文再無僱用關係。端傳媒對任何形式的性別暴力行為持零容忍態度。如有收到性騷擾投訴時，一定會立即採取適當行動。

大學校友指曾遭師長拆泳衣綁帶

此外，#MeToo風暴亦延燒至校園。台灣中正大學一名女校友，周日晚在facebook專頁指控一名副教授，在她擔任對方助理及其孩子的家教期間，常藉機碰觸她身體，多次在她教孩子上游泳課時拆綁其泳衣綁帶，甚至抽筋時幫忙按摩到大腿根部，並視像對她說「就是跟我，重新開始，再出發」。她曾向系內教授求助，卻得到證據不足等回答。校方回應稱，已依性別平等教育法通報，將依法調查處理。

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