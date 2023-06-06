明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

深圳城中村「統租」惹議 官方指逼遷個別業主所為

【明報專訊】廣東深圳的城中村「統租改造」一事，近日成為關注焦點。當地被列入改造的南山區白芒村，近期出現租客遭業主限期集體搬家，租客子女無書讀等問題，引發社會爭議。官方後續緊急發布致居民信，稱有關逼遷是個別業主所為，指揮部已調查並責令整改，對不具備搬離條件的居民不強制搬離。

「不具搬離條件不強制搬」

《證券時報》、「界面新聞」等報道，官方資料顯示，為加快解決新市民、青年等群體住房問題，當局提高「十四五 」規劃的任務目標，將建設籌集保障性住房原目標54萬套（間）提高到不少於74萬套（間），其中保障性租賃住房增加20萬套。具體到2023年，深圳提出要新開工建設60個項目，建設籌集16萬套（間）。

在此背景下，統租目標指向深圳城中村。官方提出的「統租改造」，即是當地一家國企統一收儲城中村房源作改造，並對周邊配套升級再出租。此次深圳白芒村「統租」，是由政府出資補貼統租企業，銀行提供授信，由統租企業負責推進。

舖租客嘆斷收入 獲免租一月

不過，白芒村項目卻因租客們被迫集中搬家、租客遭房東通知限期搬離、孩子上學等問題惹來非議。從4月末開始，白芒村的城中村租客陸續收到清退通知，內媒引述其中一名商舖租客表示，房東要求她在7月3日之前將出租房騰空移交，作為補償，給她免一個月租金，惟租客稱她接手經營店舖已花費十幾萬人民幣，現被要求搬離，突然斷了收入來源，又言孩童上學問題官方仍未給出明確解決方案。根據當地政策，深圳租房入學的都需要提前辦理證明材料，而且大部分都要求提前一年。

深圳市南山區西麗街道3日發布致居民的一封信全文，對居民們產生的疑問，包括搬遷時間、補助、學位等問題作解答。信中指出，對於當地居民近期收到的「要求在6月30日前限期搬離的通知」，該通知為個別房東的要求，指揮部已調查並責令整改，居民可根據各自尋找房源的情况自行安排，對於不具備搬離條件的居民不強制搬離並維持房屋原租金標準；官方還將對願意搬離的居民給予搬遷補助，並將積極梳理周邊房源的信息供有需要的居民參考，協助尋找房源；在保障學位方面，符合入學條件在南山區內就讀的學生，無論搬離與否都將為其提供保障。

相關字詞﹕保障性住房 租客 城中村 深圳

上 / 下一篇新聞