深圳城中村「統租」惹議 官方指逼遷個別業主所為

「不具搬離條件不強制搬」

《證券時報》、「界面新聞」等報道，官方資料顯示，為加快解決新市民、青年等群體住房問題，當局提高「十四五 」規劃的任務目標，將建設籌集保障性住房原目標54萬套（間）提高到不少於74萬套（間），其中保障性租賃住房增加20萬套。具體到2023年，深圳提出要新開工建設60個項目，建設籌集16萬套（間）。

在此背景下，統租目標指向深圳城中村。官方提出的「統租改造」，即是當地一家國企統一收儲城中村房源作改造，並對周邊配套升級再出租。此次深圳白芒村「統租」，是由政府出資補貼統租企業，銀行提供授信，由統租企業負責推進。

舖租客嘆斷收入 獲免租一月

不過，白芒村項目卻因租客們被迫集中搬家、租客遭房東通知限期搬離、孩子上學等問題惹來非議。從4月末開始，白芒村的城中村租客陸續收到清退通知，內媒引述其中一名商舖租客表示，房東要求她在7月3日之前將出租房騰空移交，作為補償，給她免一個月租金，惟租客稱她接手經營店舖已花費十幾萬人民幣，現被要求搬離，突然斷了收入來源，又言孩童上學問題官方仍未給出明確解決方案。根據當地政策，深圳租房入學的都需要提前辦理證明材料，而且大部分都要求提前一年。

深圳市南山區西麗街道3日發布致居民的一封信全文，對居民們產生的疑問，包括搬遷時間、補助、學位等問題作解答。信中指出，對於當地居民近期收到的「要求在6月30日前限期搬離的通知」，該通知為個別房東的要求，指揮部已調查並責令整改，居民可根據各自尋找房源的情况自行安排，對於不具備搬離條件的居民不強制搬離並維持房屋原租金標準；官方還將對願意搬離的居民給予搬遷補助，並將積極梳理周邊房源的信息供有需要的居民參考，協助尋找房源；在保障學位方面，符合入學條件在南山區內就讀的學生，無論搬離與否都將為其提供保障。