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控性騷者促道歉 王丹：歡迎提告 台清大學會聲明「不能就這樣算了」 籲停王丹開課

【明報專訊】指控民運領袖王丹性騷擾的台灣前政治工作者昨日召開記者會，要求王丹於6月6日前在網上為過往不當行為道歉，否則將帶相關證據向檢方提告，王丹則回應「歡迎提告」。而台灣清華大學人社系學會發聲明，呼籲校方在性平調查完成前，應暫停王丹下學期擬開授的課程。

李姓受害者昨在無黨籍台北市議員林亮君和律師林昀陪同下，現身對外召開記者會說明。林亮君首先表示，事發在2014年6月6日，男事主在2018至2020年擔任自己辦公室助理時，曾提過此事，當時曾想公開和循法律途徑解決，但他最後決定暫緩公開，自己尊重、支持和保護當事人，他現在願意勇敢說出此事，同樣予以支持。

事發19歲 曾視王丹師長前輩

隨後事主詳述事件經過，稱當時19歲的他認為王丹就是個師長、前輩，受邀約隨王丹的謝姓助理一起到紐約，3人同住飯店一個房間。李男說，當晚謝姓助理有事外出，其間他被王丹從後強抱和強吻，後來還被王丹推到牀上意圖進行下一步行為，經向王丹哀求稱「我剛動完手術不方便，可否先不要」，王丹才收手。

記招呈fb對話 王丹傳訊「紐約等你」

他說，後來自己成為政治工作者，曾向林亮君和前台北市議員邱威傑陳述這段過往，但因當時擔心無法承受外界輿論壓力，最後未選擇公開。他並稱有保存當時相關證據，現場公布他和王丹在facebook對談信息，包括王丹傳消息稱「在紐約等你」。

稱近日性騷擾維權予勇氣 限王6·6前道歉

李男還公布在美期間於王丹住所用手機所拍攝照片，他說，在美期間為求自保，也都有錄音，但因涉及許多無關人士，不便公開。他表示因近來許多性騷擾指控事件啟發自己和給予勇氣，他稱性騷擾和性霸凌是不應該存在的。李男促王丹在6月6日深夜前於社交網站上明確向過去不當行為、騷擾或侵害者道歉，否則自己會帶證據向檢方提告。

對此，王丹回覆中央社詢問時表示，「一句話回應：歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相」。

「Newtalk新聞」報道，已有兩男指控王丹涉性騷擾。由於王丹曾受聘台灣清華大學社會學研究所客座助理教授，清大人文社會學院系學士班20、21屆系學會昨發出「我們不能就這樣算了」聯合聲明，籲性平會調查程序完成前，暫停王丹下學期擬開授課程，盡力降低學生人身風險。

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