謝鋒晤美副財長 籲對話控分歧

路透社報道，美國財政部在會後發表聲明，表示「會晤是坦率和建設性的，是維持溝通渠道暢通並負責任地管控雙邊關係的努力的一部分」。尚博格向謝鋒提出美方關切，但他同時也強調兩個最大經濟體就全球宏觀經濟與金融問題密切溝通，共同應對全球挑戰的重要性。

美助卿本周訪華

美國務院2日發表聲明，宣布主管東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）本月4日至10日出訪中國及新西蘭。康達訪華期間，將與中方官員會談，討論美中兩國關係的關鍵議題。白宮國家安全委員會主管中國與台灣事務的新任資深主任貝蘭（Sarah Beran）也將與康達一起前往北京。結束訪華行程後，康達將轉往新西蘭，預計在新西蘭國際事務會議協會（NZIIA）發表談話，及出席美新戰略對話。

康達上次訪華是去年12月為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定今年2月的訪華行程做準備，但因「氣球風波」，布林肯未如期訪華。

美國官員近期頻密與中國官員會晤。白宮國安顧問蘇利文，美國商務部長雷蒙多及美國貿易代表戴琪等上月均與中方官員會晤。