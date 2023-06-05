中美艦險相撞 李：不近別國領海就沒事

美聲明稱中艦違國際水域海路規則

美國印太司令部發新聞稿表示，美國「鍾雲」號驅逐艦和加拿大「蒙特利爾」號護衛艦上周六在穿越台灣海峽時，中國軍艦「蘇州」號從美加軍艦左舷超越「鍾雲」號，並在距離美加軍艦船首150碼（137米）處航行。「鍾雲」號保持航向並減速至10節，以避免碰撞。「蘇州」號之後又在距離「鍾雲」號船首2000碼處航行，並保持在「鍾雲」號的左舷船首一方。聲明稱，「蘇州」號的行為違反國際水域安全通行的海上道路規則。

加拿大媒體環球新聞（Global News）同日報道，該機構記者在「蒙特利爾」號上，目睹了中美軍艦險些相撞的一幕。「蒙特利爾」號艦長蒙福德（Paul Mountford）指，中國軍艦在「鍾雲」號船首前方航行的做法不專業，並稱這宗事件明顯由中國挑起，並稱中國軍方之前通過無線電公告，「清楚表明這是蓄意進行」。

李尚福周日在香格里拉對話會上回應稱，要避免這些情况，最好就是各國軍機、軍艦不要到「別國領海領空附近」，在自己領空、領海附近沒有問題。台灣國防部周日發新聞稿表示，任何升高緊張與危險舉措，均無助區域安全，北京應尊重自由航行權，避免過度挑釁，共同維護區域和平穩定安全。

「澎湃新聞」引述解放軍軍事科學院戰爭研究院大校研究員曹延中表示，在美國防長香會發表演講當天美軍公開炒作軍艦穿航台灣海峽，有可能是為了配合前者的講話，軍事動作上配合。