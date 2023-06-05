李尚福：中美激烈對抗 世界不可承受 稱倘有人分裂台灣 中國軍隊不懼任何對手

稱爭取和平統一

「決不承諾放棄使用武力」

針對台灣問題，李尚福演講時稱，台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣問題是中國內政，一個中國原則已成為公認的國際關係基本準則。任何虛化、掏空一個中國原則的行徑都是荒謬和危險的。李表示，世人看得都很清楚，民進黨當局挾洋謀獨、外部勢力以台制華干涉中國內政，才是造成台海局勢緊張的根源，也是改變台海現狀的最大麻煩製造者。

李尚福稱，中國必須統一，也必然統一，這是人心所向、大勢所趨。中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力。如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。

指尊重和平合作 中美正確相處之道

對於中美關係，李尚福則表示，相互尊重、和平共處、合作共贏3條原則才是中美兩國正確相處之道。李稱，中方認為中美雙方應不負期待，順應時代潮流。中美關係的意義早已超出雙邊、影響全球，不可否認的是，如果中美發生激烈的衝突對抗，那將是世界不可承受之痛。中方認為大國應該有大國的樣子，不能為一時之私挑起陣營對抗，應顧全大局，以交流合作化解分歧，回應各國期待。應不忘歷史，汲取經驗教訓。

李尚福指出，中美制度不同、差異很大，但並不妨礙雙方求同存異發展雙邊關係，也不妨礙雙方基於共同利益深化合作。歷史一再證明，中美合則兩利、鬥則俱傷。中方一直尋求與美建立「新型大國關係」，但這需要美方拿出誠意、言行一致，以實際行動與中方相向而行，推動兩國兩軍關係止跌企穩。

有外媒引述兩名中國軍官在會議間隙私下表示，在恢復軍事對話之前，北京希望華盛頓明確表示在亞洲採取不那麼對抗的態度，包括取消對李尚福的制裁。

崔天凱：美軍應展誠意 減近華部署

中國前駐美大使崔天凱在出席香會期間，接受路透社訪問時表示，若要恢復中美高層防務會談，美國應本着誠意，減少靠近中國的軍事部署。崔指出，中美兩軍雖然仍有溝通渠道，但他質疑是否有足夠政治決心防止衝突，並認為美軍的部署太接近中國領土和領海，肯定不是尊重他國的主權和領土完整的做法，又批評美方動輒實施單邊制裁。但他仍對中美關係保持樂觀，希望兩國關係未來會有所改善。

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