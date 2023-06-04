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CECC紀念六四 提名3華異見者諾貝爾和平獎候選人

【明報專訊】今天是六四事件發生34周年，美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）兩黨領袖2日發表紀念聲明，強調要一直記住此事，「絕不允許中國共產黨將這件事從歷史書上抹去」，並宣布增加提名三位被拘的中國公民為2023年諾貝爾和平獎候選人。台灣陸委會3日也發聲明，呼籲中共應勇於面對六四事件的歷史教訓，落實民主與保障人權。

「絕不准中共將此事從歷史書上抹去」

據美國之音報道，被CECC新增提名的三人，分別是北京四通橋抗議事件主角彭立發、批評防疫政策的公民記者張展以及據傳首名舉A4白紙示威的南京傳媒學院學生李康夢。此前，CECC曾提名包括壹傳媒創辦人黎智英、榮休樞機主教陳日君在內等6名香港人為諾貝爾和平獎候選人。

CECC主席、共和黨眾議員史密斯和委員會共同主席、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）在2日發表紀念六四34周年的書面聲明中指，「我們紀念天安門悲劇，太重要了，我們不能忘記。在中國、甚至如今在香港，舉辦紀念活動都太危險了」。

聲明提到，儘管「面臨一波波的鎮壓、暴行和虐待」，中國人民對自由的渴望依然存在，因此提名上述三人；並稱「這些英雄的勇氣應該要得到全世界的嘉獎」，國際社會必須要求無條件釋放他們。

京加強戒備 多地帶走維權人士

臨近六四周年，首都北京加強戒備，多地帶走維權人士、敏感人物。法新社報道，曾在中共二十大發生抗議事件的地標四通橋，周圍至少布防了四輛警車。自由亞洲電台指，記者高瑜被帶到河南旅遊，湖南、四川、安徽、湖北及貴州等地的異議人士亦被警方「上崗」或強制旅遊。天安門母親尤維潔亦與往年一樣，在六四前被公安帶離京。

再有人控王丹性騷擾

而六四前夕繼續有異見人士被控訴性騷擾。在紐約主持六四紀念活動的學運領袖王丹，其性騷擾風波再有新發展。針對前政治工作者李援軍（李元鈞）自揭曾遭王丹「強吻且強暴未遂」，王丹先是以「性騷之事完全不存在」回應，之後再一次發文，表示受害者的指控，與他的認知和記憶有巨大落差，加上互動、共事過的伙伴眾多，他難以就單方面的文字描述有進一步的回應。

惟昨日再多一人實名指控王丹。台灣清華大學社會學研究所碩士徐豪謙發文指，在2010年，王丹曾經在一次酒局中，當着徐男友面前，公然將手伸進徐的衣服並撫摸腰部。徐指此事雖然對他沒有造成什麼創傷，但公開事件是希望讓大眾知道，王丹早是「性騷擾慣犯」，李援軍的經歷不該被草草帶過。

自由亞洲電台報道，李援軍坦誠自己是同性戀的身份，並否認故意選擇在六四周年前夕公開此事。

中央社報道，影集《人選之人－造浪者》編劇之一的簡莉穎也在2日指控大學時期曾遭中國流亡詩人貝嶺性騷擾，貝嶺回應稱完全是杜撰。簡莉穎昨再批貝嶺「騷擾太多人不記得了」。

相關字詞﹕四通橋 張展 王丹 六四34周年

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