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時事解構：中國新時代軍事外交 台海主權高調維護 南海爭端低調處理

【明報專訊】中美雙方近期就兩國防長「見與不見」問題打起口水戰，香會期間更激烈隔空發炮，兩軍關係備受外界矚目。與此對應的是，在過去幾個月時間裏，中國密集與周邊國家進行軍事外交，並在高調維護台海主權同時，低調處理南海爭端。顯示在面臨中共中央總書記習近平所稱「複雜嚴峻形勢」當下，中國格外重視並主動塑造穩定的周邊環境，為中國安全與發展「保駕護航」。

中國地緣政治學及戰略學家、軍事專家倪樂雄接受本報訪問時說，「也許，任命受美制裁的李尚福為防長，可能就意味着中方不想與美軍多打交道，因為敵對方軍事遏制步步進逼、外交結盟不斷增強，這種趨勢格局已無法改變的情況下，國防部長間經常見面沒什麼意義，在一方得意、一方憤怒的情况下，也談不出什麼成果。」

遏華科技聯盟已成 會談意義小

倪樂雄形容今次香會背景「複雜險惡」，美國對中國的軍事遏制具體步驟正緊鑼密鼓地展開，韓國、菲律賓已站隊美國，美俄亥俄級戰略核潛艇進駐韓國，北約在日本設立辦事處，美國為首的封鎖打壓中國的科技聯盟已形成，這種情况下，會談意義不大。他認為美國要求會談，主要是擔心中國大規模軍援俄國，此外，以「文鬥」把中國變成科技、軍事二三流國家，極力避免用傷筋動骨甚至同歸於盡的「武鬥」來削弱中國。

雖然近期「朋友圈」沒了美國身影，中國軍事外交卻風生水起。單是防長李尚福3月履新後，便接連會見孟加拉國海軍參謀長、印度防長、巴基斯坦海軍參謀長、剛果（金）國防部長，還在4月訪問俄羅斯、赴印度出席上合防長會……這些都在說明，中國正積極拓展與東盟及「一帶一路」國家的軍事交流。倪樂雄說，美國近期在印太積極拉攏日韓印菲，所有的盟友一起現在大概有35個國家，「如果最壞的軍事局面出現，我們當然也會努力掙脫這種東西，對吧？」他認為中國對鄰國「只能就是說平和去對待，或者盡量能拉住一個是一個」。

華對鄰國「能拉住一個是一個」

國防部發言人譚克非前日就明確指出，中國始終將東盟作為周邊外交優先方向，也一向堅定支持以東盟為中心的地區防務安全機制；在後疫情時代，中國軍方率先恢復與東盟國家特別是新加坡的防務安全合作，為維護地區和平穩定發揮積極作用。

中國和東盟國家軍事交流活動年初起逐漸復蘇，國防部工作組2月訪老撾、越南、文萊與三國防務部門會談，5月份，越南、泰國、文萊、菲律賓、柬埔寨、老撾、馬來西亞等國家軍方，就分別或聯合與中方舉行了軍事訪問交流、聯合演習磋商等。

北京外國語大學國際問題專家卓華對《環球時報》形容，聯合演習可以充分發揮「地區安全穩定器」的作用，一方面在當前個別域外大國試圖拉攏東南亞部分國家搞「集團對立」的情況下，聯演將「有效抵制零和博弈集團安全觀對亞太地區安全的負面影響」；另一方面，各方可以在行動層面充分改善多國部隊標準行動程序、指揮流程等，切實提高各方共同應對安全威脅的能力。中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸也表示，這表明中國與東盟國家之間的安全合作不斷邁出新步伐，避免陷入集團對抗和地緣政治博弈陷阱。

對南海聲索國降「戰狼」作風

中國近期對南海聲索國舉動也降低「戰狼」作風。菲律賓5月在南沙佈設浮標後，中方並未採取過激做法（如民間呼聲很高的「拖走浮標」），而是在未解釋的情况下也佈置了3個浮標，以適當行動宣示主權。美國之音引述菲律賓前眾議員Walden Bello說，兩國十多年來透過浮標來彰顯領土主權，已不是新鮮事。「移除浮標也好、投放浮標也好，如果（兩國間的）領土衝突可以維持在這個程度，我不會說樂見，但我會鬆了一大口氣。」他形容此為「無害的博弈」。丁鐸亦指出，燈浮標的設置「展示出中國淡化分歧、淡化軍事色彩，維護南海和平穩定、繼續推動低敏感領域合作和深化南海海洋治理合作的積極意願」。

對於西部鄰國，中方不僅積極推進與印度的邊境軍事談判，謀取安寧。不久前，中國-中亞峰會也就安全領域達成系列合作。習近平表示，中方願幫助中亞國家加強執法安全和防務能力建設，支持各國自主維護地區安全和反恐努力。中亞對中國西部地區安全穩定具有重要作用，雖未公布合作細節，足以引發外界遐想。

習：要以「新安全格局」保障發展

就在習近平5月30日主持召開的二十屆中央國安委首次會議上，明確指出要以「新安全格局」保障「新發展格局」，「主動塑造於我有利的外部安全環境」，更好維護開放安全，推動發展和安全深度融合。不過，「主動塑造」的成效尚需時日檢驗，昨日在香會上，菲律賓、英國和加拿大國防官員呼應美防長奧斯汀說法，強調溝通與合作對維持區域安全穩定至關重要，包括與地區外的國家合作。新加坡副總理黃循財則說，東盟成員國不想在華盛頓和北京之間選邊站隊。

軍事外交是國家外交的重要組成，2018年以前，中國學界普遍呼籲並相信，中美兩國能以協調為基礎，在亞太地區逐步構築一種制度化的多邊安全合作機制，為亞洲安全體系建設提供頂層設計。這也一定程度上反映了官方看法，2015年新華社轉載的一篇名為「中美戰略互動決定亞太安全前景」的國際關係獲獎論文曾樂觀地提出，亞太安全領域「中美共治模式」雛形已形成。惟過去數年，隨着中美關係和國際形勢風雲幻變，美好的設想已被拋之於昨日。

至於以何種「新安全格局」保障發展，中國國務委員兼國防部長李尚福今天（6月4日）將在香會發表「中國的新安全倡議」主題演講，值得各方留意。

明報記者 劉曉宇

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