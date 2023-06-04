奧斯汀稱涉台不退縮 華：隨時能戰 美加軍艦香會期間穿航台海 中國軍艦近距切線警告

儘管香會舌戰，美國國務院3日宣布，亞太助卿康達4日將偕國安會資深官員訪問中國，談論美中關係「關鍵議題」。

美亞太助卿偕國安官4日訪華

在前晚香格里拉峰會的晚宴上，中美防長被拍攝握手交談畫面。美國五角大樓其後發聲明指，兩人並沒有「實質的交流」。奧斯汀也說，晚宴上親切握手並不能代替實質互動。他昨日在香會發表題為「美國在印太地區的領導力」的演講，提到美中保持暢通的溝通渠道至關重要，特別是在國防軍事議題的溝通，「我們談得愈多，就愈能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判」。奧斯汀批評中國持續對美國及盟友在國際空域合法飛行的軍機進行「危險攔截」，最近又看到另一宗令人擔憂、解放軍機「挑釁且不專業」的例子。

5月26日，美軍RC135偵察機在台灣西南海域上空被解放軍殲16攔截，當時RC135正偵察中國山東號航母艦隊演習活動。

對於台灣問題，奧斯汀稱台海若爆發衝突，後果將是毀滅性；美國堅定地致力於維護台灣現狀，「我們不尋求衝突或對抗，但不會在欺凌和脅迫面前退縮」。他否認美國試圖刺激中國對台灣使用武力的說法。

美否認刺激中國對台動武

中新社報道，隨同國防部長李尚福出席對話會的景建峰在昨日的吹風會上，強調兩軍的接觸交流並未中斷，批評美國一邊呼籲要溝通交流，一邊在損害中方利益關切；一邊聲稱要加強危機管控，一邊又不斷挑釁示強；美方動輒派遣艦機到南海挑釁滋事，還增設軍事基地，美國才是南海局勢緊張的真正推手。

在台灣問題上，景建峰斥美國強化與台灣的官方往來，縱容台獨分裂活動，提升售台武器數量和性能，拉攏他國插手台灣問題；強調解放軍「全時待戰、隨時能戰」，台灣問題事關中國核心利益，容不得任何妥協退讓。

中方對話條件：撤對李尚福制裁

隨李尚福出席會議的軍事科學院前副院長何雷中將指出，美國維持對李尚福的制裁是不公平；法新社亦引述中方代表指，對話的先決條件是取消對李尚福的制裁。新加坡防長黃永宏表示從他分別跟李尚福和奧斯汀談話的內容看來，中美雙方都有意願恢復對話。

另外，日本防衛大臣濱田靖一與李尚福昨舉行場邊會談，濱田也強調台灣海峽和平穩定的重要性。李尚福表示，願為中日兩國防務關係穩定發展做出努力，強調台灣問題完全是中國的內政問題，希望日方不要插手。

香會舉行期間，美國鍾雲號驅逐艦、加拿大蒙特利爾號護衛艦昨由南向北航經台灣海峽，美國第七艦隊聲明稱聯手通過台海是「展示美國與盟友和伙伴維持印太地區自由開放的承諾」。隨艦採訪的加國媒體播出片段，顯示中國軍艦切入美艦前方，近距掠過。解放軍東部戰區發言人表示，東部戰區海空兵力全程跟監警戒，「依法依規處置」，批評有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定。

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