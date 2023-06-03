北京聞風：中美軍事對話亟待以誠意破局 ／文：鍾鳴九

當前，中美關係跌入谷底，任何形式的軍事對話均為各國關注。此前外交部新聞發言人毛寧未否認中國拒絕美國防長尋求在本屆對話會與中國防長舉行對話的報道。她指出，中美兩軍對話面臨困難的原因，美方是清楚的。她呼籲美國應切實尊重中國主權、安全和利益關切，立即糾正錯誤做法，展現誠意，採取實際行動，為兩軍對話溝通創造必要的氛圍和條件。

學者：美未為對話創造應有條件

中國現代國際關係研究院美國研究所所長王鴻剛認為，其實，美國沒有對本次中美軍事對話創造應有條件。首先，去年香會上，中美防長圍繞中國核心利益和對周邊地區安全願景等進行對話，並重申遵守中美元首在峇里島會晤達成的共識。然而，近年來，美方一再失信，在台灣問題上頻繁攪局，中方的強硬姿態，美方心知肚明。

其次，一段時間以來，美國加快台海的戰略佈局，提升在中國周邊地區國家的軍事同盟關係，對中國安全空間施壓。此外，美國防長奧斯汀甚至直接參與推動通過了5億美元特別提款權，向中國台灣地區輸送「毒刺」導彈事件，均表明美在軍事介入台海的真實意圖。

再次，面對美方公然挑釁，中國軍方以行動進行表態。4月初的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習等，是對解放軍備戰水平、聯合打擊能力的一次成功檢驗。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅認為，香格里拉對話會已成為各方交流、協商和合作的平台，通過直接對話和接觸，減少誤解和誤判。美國本應抓住機會，通過對話找到共同利益點，以推動中美關係健康發展。但顯然，美方並無誠意，或表明美方欲借此在姿態上對華麻痹，在輿論上混淆國際視聽，並將高層軍事對話用於推進自身謀劃的一個方式。

中國防長是中國軍事形象和防衛力量的重要象徵。王義桅表示，美國尋求與受到美方無端制裁的中國防長舉行會談，於情於理都說不通。在此背景下，只要美國繼續對中國防長實施制裁，那麼中美之間正常軍事對話就很難重回正軌。倘若打破僵局，美國需要拿出誠意，並付諸行動。

縱觀近期中美關係，美方一邊聲稱要為中美關係加裝「護欄」，一邊執意破壞兩國關係基礎，使中美關係偏離正常的發展軌道。中方也做出充分應對措施。

李提「新安全倡議」 晤代表團團長

據悉，在本次對話會上，李尚福的行程安排既充滿活力又靈活機動，不僅發表「中國的新安全倡議」的主旨演講，向國際社會傳遞積極與真誠的務實信號，展示中國在維護地區和全球安全穩定方面的貢獻和責任，還將會見相關代表團團長，展開密集交流。

北京學者表示，在當前複雜多變的國際形勢下。中國的新安全倡議有望為維護國際秩序、推動地區合作與發展提供新的思路和方案。儘管中美軍事關係陷入困境，但中國仍將積極參與並為促進地區和平穩定作出貢獻。（完）

文：鍾鳴九