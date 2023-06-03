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中國赴美新航班「繞俄空域」 舊航班續經俄領空 美官員拒答是否華條件

【明報專訊】美國上月批准中國航空公司增加來往中美的航班數目，由原本的每周8班增至12班，與中方准許的美方航司在中國運營航班數量相同。據航班追蹤網站FlightAware和行業官員周四（6月1日）說，新批准往返中美的中國航空公司航班避開了俄羅斯領空，不過以前批准的來往美中航班則可繼續途經俄羅斯領空。

路透社引述消息指出，美方要求新增的中國往來美國新航班避開俄羅斯空域。自俄烏衝突以來，俄羅斯禁止美國和部分外國航司飛機飛越其領空，以報復華盛頓去年3月起禁止俄羅斯航班飛越美國。

中美疫情前每周營運150多班航班往來兩地，但疫後大幅減少，目前美國只允許中國航司每周8趟往返航班。即使增加到每周12班，恢復的航班數目仍遠不及疫情前水平。據航班追蹤網站FlightAware和行業官員周四（6月1日）說法，新批准往返中美的中國航空公司航班避開了俄羅斯領空。而以前批准的來往美中航班，則維持取道俄羅斯，對於中國航空公司而言，這較為節省燃油，且縮短飛行時間。

利華航減成本 美業界憂慮

不過，美國航空業界對飛越俄羅斯感到憂慮，報道指有兩名參議員要求拜登政府向中國的航空公司施壓，要求對方更改航道。美國運輸部航空及國際事務助理部長Annie Petsonk周四拒絕回應繞飛俄領空是否是華府對中方提出的條件，只稱逐步增加航班是華府想見到的衡量步伐，兩國都有意繼續提升航班數量。

英國《金融時報》4月時曾報道，美國以不得飛越俄羅斯領空為前提，同意中國赴美航班增開。報道指，美國民航企業一直對客機無法進入俄領空耿耿於懷，從美國飛往上海的客機需中途停韓國首爾，耗費更多的燃料。

相關字詞﹕俄烏衝突 航班 俄羅斯 中美關係

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