中新防長會晤 拍板建防務直通熱線 李尚福赴香格里拉會議 學者：展互信新高度

李尚福周三（5月31日）抵新，周四上午和黃永宏舉行會談。據央視報道，雙方就兩國兩軍關係、地區安全形勢和共同關心的問題交換意見。會談前，黃永宏為李尚福舉行歡迎儀式並陪同檢閱儀仗隊。當天下午，李尚福還參訪了新加坡陸軍多任務訓練中心。當晚，兩國防長見證中新簽署建立直通保密電話通信線路諒解備忘錄。新加坡國防部發文告指出，這種高級別的公開溝通渠道對於加強相互理解和信任非常重要。諒解備忘錄和新中防長對話都是加強版防務交流和安全合作協定下的倡議。

華峰會重申對台立場

反挾洋謀獨不放棄使用武力

同在新加坡參加峰會的中國國防部新聞發言人譚克非介紹，這是一次「坦誠、深入、富有成效的戰略溝通」，會談對於落實兩國領導人重要共識，推動兩軍合作具有重要意義。譚克非說，兩國防長會談期間，中方表示堅定支持東盟在地區架構中的中心地位，支持東盟共同體建設，支持東盟保持戰略自主；雙方一致認為應繼續保持良好合作態勢，加強高層戰略溝通，推進雙邊務實合作，強化多邊交流協作。李尚福會上還重申中方台灣問題立場，即台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不允許民進黨當局「挾洋謀獨」，決不允許外部勢力「以台制華」，決不承諾放棄使用武力。

中新社引述軍事科學院戰爭研究院研究員趙小卓指出，諒解備忘錄的簽署是此訪一大亮點，防務部門領導人可以直接拿起電話找到對方防務部門領導人，「雙方之間可以就很多問題，特別是在緊急情况下第一時間進行溝通。」中國與許多國家都建立了防務部門的直通電話機制。趙小卓說，這種溝通包括兩個層面，一是雙方之間存在較多問題，需要保持溝通以進行危機管控；另一個層面則是從助力溝通交流、加強務實合作的角度出發，提高雙方之間的溝通、合作效率，「中新簽署諒解備忘錄正是出於溝通交流這一層面的考量。」國防大學國家安全學院國家安全戰略教研室副主任張弛認為，中新兩軍之間的互信上升到了一個新高度，表明兩軍之間軍事與防務安全的交流合作呈現良好態勢。

中日防長料談東海問題

此外，日本《時事通信》援引日防衛省周四宣布，防衛大臣濱田靖一將在香會期間會見李尚福，這是兩人首次會面。預計雙方將就東海問題交換意見，並確認不久前首度啓用的「中日防務部門海空聯絡機制直通電話」正常運行。

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