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專家：新冠復陽潮難抑

【明報專訊】近日內地出現「二陽」（再次感染新冠病毒）感染潮，有內地專家表示，不能排除反覆發生「二陽」「三陽」等後續多次感染的情况，反覆感染會加重高風險人群心腦血管疾病、糖尿病風險。

反覆感染心血管風險增

《健康時報》引北京市衛健委上月25日發布的數據，顯示5月15至21日，北京市共報告法定傳染病14種25544例。呼吸道傳染病為主要報告病種，佔96.5%。其中新冠病毒感染人數最多，發病數已連續四周列於榜首。第20周的報告發病數，是第17周的近4倍。

四川大學華西公共衛生學院流行病學教授欒榮生上月發表文章表示，2022年12月發生的大規模感染中，已有約95%的人感染過，形成相應抗體。少部份未感染過的人，才是本次病毒感染的主要人群。欒榮生稱，不能排除反覆發生「二陽」「三陽」等後續多次感染的情况，但隨着毒株變異減少，毒株穩定及毒性減弱，此前形成的抗體可以降低感染風險，即使再感染，症狀也會減輕，病程縮短。

2022年11月《自然醫學》一項研究表明，重複感染會對一些重要的器官系統造成傷害。死亡、長新冠和慢性疲勞、心臟病和凝血障礙的風險都會增加。專家提醒，部分重點人群仍要特別注意防護。北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，從研究數據看，反覆感染對重症高風險人群可能有一定影響，包括加重心腦血管疾病、糖尿病的風險等，這部分人群應注重做好防護。

上海市肺科醫院呼吸內科副主任胡洋刊文指出，上一次感染當中出現嚴重肺炎的患者，如果後遺症狀沒有完全好，這一次再次感染，仍有較大機率再次發生肺炎。

相關字詞﹕新冠病毒 二陽

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