民進黨續遭控性騷擾 賴清德致歉提革新

【明報專訊】台灣民進黨性騷擾案接連爆，昨日再有兩名女子先後在社交平台控訴曾在為民進黨工作期間遭性騷擾，其中一受害女子向主管申訴後，卻被強迫向施害者道歉。黨秘書長率副秘書長等人向被害者鞠躬致歉。黨主席賴清德亦在社交平台宣布革新方案，要求對加害者一律開除、絕不錄用。
繼民進黨一名前黨工31日控訴遭承攬黨部工作的廠商性騷擾，但主管被指有包庇嫌疑。昨日再有女前黨工在facebook控訴曾遭一名陳姓同事性騷擾，在飯局喝醉時對她摟腰、玩頭髮、偷親臉頰，出差時還想進入其房間。向時任青年部主任蔡沐霖反映，但蔡讓她「多體諒」，還要她在調派其他部門、解僱或向加害者道歉中作出選擇。
事件曝光後，蔡沐霖以「職涯另有規劃」為由請辭。民進黨秘書長許立明則率副秘書長楊懿珊等人召開記者會，向被害者鞠躬致歉，表示會對蔡沐霖啟動黨紀處分，同時擬移送法辦。
到下午，再有一名女子在社交平台控訴，稱2019年在民進黨青年部做兼職時遇到性騷擾，當時向上司吳濬彥（現為民進黨青年發展部主任兼發言人）求救遭冷待。另外，民進黨組織部政務副主任林男固亦被指控性騷女子，且已向中央黨部提出辭呈。
國民黨譴責促查
針對此輪事件，賴清德昨在facebook上向所有曾經在黨內受傷的人致上最深歉意。他發表三項革新方案，包括建立直接申訴窗口；要求零容忍處理原則，對加害者一律開除、絕不錄用；以及修改黨內規章，強化黨內的性平機制。賴表示，黨必須坦然面對、積極處理，謙卑檢討改進，才有可能重新贏得社會信任。
國民黨發聲明指出，民進黨高舉性平價值，手握權力後卻放任黨內價值腐化、掌權者上下其手成為性騷擾溫牀。國民黨嚴正表示譴責，要求徹查。