民進黨續遭控性騷擾 賴清德致歉提革新

繼民進黨一名前黨工31日控訴遭承攬黨部工作的廠商性騷擾，但主管被指有包庇嫌疑。昨日再有女前黨工在facebook控訴曾遭一名陳姓同事性騷擾，在飯局喝醉時對她摟腰、玩頭髮、偷親臉頰，出差時還想進入其房間。向時任青年部主任蔡沐霖反映，但蔡讓她「多體諒」，還要她在調派其他部門、解僱或向加害者道歉中作出選擇。

事件曝光後，蔡沐霖以「職涯另有規劃」為由請辭。民進黨秘書長許立明則率副秘書長楊懿珊等人召開記者會，向被害者鞠躬致歉，表示會對蔡沐霖啟動黨紀處分，同時擬移送法辦。

到下午，再有一名女子在社交平台控訴，稱2019年在民進黨青年部做兼職時遇到性騷擾，當時向上司吳濬彥（現為民進黨青年發展部主任兼發言人）求救遭冷待。另外，民進黨組織部政務副主任林男固亦被指控性騷女子，且已向中央黨部提出辭呈。

國民黨譴責促查

針對此輪事件，賴清德昨在facebook上向所有曾經在黨內受傷的人致上最深歉意。他發表三項革新方案，包括建立直接申訴窗口；要求零容忍處理原則，對加害者一律開除、絕不錄用；以及修改黨內規章，強化黨內的性平機制。賴表示，黨必須坦然面對、積極處理，謙卑檢討改進，才有可能重新贏得社會信任。

國民黨發聲明指出，民進黨高舉性平價值，手握權力後卻放任黨內價值腐化、掌權者上下其手成為性騷擾溫牀。國民黨嚴正表示譴責，要求徹查。