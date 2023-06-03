台男控「強暴未遂」 王丹：完全不存在

受害男促政治圈抵制

王丹：六四前後發生證問題

網名「李援軍」的網友表示，這幾天，看到很多政治工作者在職場上遭受性騷擾及不當對待的經驗，他覺得很欣慰，「所以，隱忍了9年之久，我決定在即將6/4的這個時間點，公開這件事情。」他指事發時還未滿20歲，在「強暴未遂」後的下一周，他仍持續面對王丹時不時的言語挑逗、性騷擾笑話等，以及持續明示暗示希望一起睡。王丹助理則稱「王丹是在開玩笑。」

李稱當時自己是獲王丹邀約前往美國，「我真的很害怕，那一趟美國行是我此生最害怕的時光之一」，他淚訴，在美國人生地不熟，言語也不通，完全無法報警，也不曉得該怎麼辦；他忍耐到回台後，將自己關在租屋房好幾天，每天用哭泣及恐懼，試圖忘記那強顏歡笑、故作鎮定的七天。

不少網友昨在粉專「王丹網站」留言，要求王丹「出來面對」、「跟受害者李先生道歉」。王丹昨晚回應，稱「性騷擾」完全不存在，並指他的政治活動不會受到任何影響，繼續推進。王丹表示，作者特意選擇「六四」這個時間點，及特別強調希望政治圈對其如何的表述，其實已經說明了問題。