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港舞台劇《5月35日》台續演 六四前後上演 監製：盼替無法發聲者悼念

【明報專訊】六四事件34周年，講述六四受難者家屬的香港舞台劇《5月35日》多年沒在港上演，今年將首次在台灣演出。舞台劇監製希望《5月35日》在台演出，能替無法發聲的人悼念六四。

演出6場 設粵語讀劇

據中央社，國際特赦組織台灣分會與曉劇場合作，將香港劇作家莊梅岩的舞台劇《5月35日》搬上台灣舞台，於2日至4日演出6場，當中5場以國語現場演出，1場屬粵語讀劇。該劇講述一對北京年老夫妻，因兒子在六四中死亡，大半生承受揮之不去的鬱結，丈夫為了替患末期癌症的妻子完成遺願，決定到天安門廣場哀悼兒子。

執導導演鍾伯淵表示，台灣版本會有一些調整，並用國語演出，演員有台灣口音，希望讓台灣觀眾更有共鳴。不過故事仍圍繞六四受難者的父母，但更強調在世界任何一個地方，都可能會發生因為追求民主自由而失去家人。

已移民英國的《5月35日》監製列明慧在台灣指出，港區國安法實施後，每年舉辦六四燭光晚會的香港支聯會解散，維園再沒有燭光晚會，有關六四的書籍在公共圖書館下架，港人的六四記憶正被抹殺。有言論、出版及創作自由的台灣，成為發表被禁制的中國及香港議題或藝術作品的重要地方。

列明慧希望，《5月35日》在台演出，能替無法發聲的人悼念六四。而她因為在海外繼續舉辦相關放映會或演出，目前沒有打算回香港；兩名參與粵語讀劇的演員，亦會蒙面讀劇。

紐約重建六四紀念館

「視學運延續」展品含反修例

此外，香港六四紀念館閉館後，學運領袖王丹等人在紐約發起重建計劃。在籌備一年多後，位於曼哈頓的六四紀念館在美東時間6月2日開幕，並於6月底公開開放，公眾須預約或網上報名。據自由亞洲電台，王丹表示，紀念館籌備委員會只用了8個月，便達到首階段資金50萬美元的目標。其中最大的一筆12萬美元的捐款，來自曾參加民運的一名國內人士。

在開幕的記者會上，王丹指，透過六四紀念館，讓世人記住天安門民主運動是相當重要的事，「六四在中國至今是很敏感的話題......紀念六四不僅是為了我們，也是為了中國；不止是為了過去，也是為了未來」。展館展品共有100多件，其中有30多件是當年運動的實物。王丹說，目前展品時間跨度30多年，從1989年一直延續到2019年香港反修例運動，因為籌委會認為，香港維園晚會實際也是八九民運的延續。

相關字詞﹕香港六四 王丹 六四紀念館 5月35日 六四34周年 六四事件

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