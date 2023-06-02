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冷待遭性騷擾黨工 民進黨致歉 藍營群批

【明報專訊】民進黨前黨工周三（5月31日）晚上控訴，去年9月執行工作計劃時遭性騷擾，上報時任民進黨婦女部主任、現任黨副秘書長的許嘉恬後，卻遭漠視甚至冷語相待。事件引起輿論及藍營群起痛批，民進黨2024總統參選人、黨主席賴清德昨就此致歉，並強調不會逃避問題，他昨已同意許嘉恬辭職申請。

上報婦女部主任 被問「為何不跳車？」

台灣2024總統選情趨緊，民進黨立委捲入台灣網絡借貸平台im.B詐騙案風波未歇，再被揭影響黨形象事件。該前黨工在facebook發文，稱遭合作廠商性騷擾，求助許嘉恬，卻被反問「當下為什麼不跳車？怎麼沒有叫出來？」讓她相當失望，最後選擇離開民進黨。

帖文引用近日熱播並有相似情節台劇《人選之人》台詞「我們不要就這樣算了」，引發熱議。據聯合新聞網，國民黨2024總統參選人侯友宜昨表示，這件事情民進黨姑息了9個月，不能就這樣算了，賴清德要說清楚；國民黨主席朱立倫稱，受害者的傷口或許一輩子都無法撫平，但不意味加害者能在權勢的庇護之下安然度日。國民黨執政的台北市勞動局昨也表示，已主動發文民進黨中央黨部，要求6月5日前回報處理情形。

賴清德：性騷擾零容忍 不會就這樣算了

民進黨昨召開記者會致歉，提出3點聲明，包括檢討黨中央通報機制、性平部盡速調查提出處置報告、副秘書長許嘉恬即刻停職接受調查，她隨後提出辭呈並獲准。賴清德表示，對於任何涉及性騷擾的事件，黨中央絕對採取零容忍的態度，他並發文強調「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了」。台總統府發言人稱總統蔡英文聽聞事件相當重視，支持民進黨中央黨部調查此案。

相關字詞﹕賴清德 侯友宜 台灣2024總統大選 民進黨

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