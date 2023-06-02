貴州三警圍毆記者遭行拘丟職 鎮長免職

根據畢節市政府網站通報內容，極目新聞記者李賢誠周二（5月30日）在織金縣貓場鎮沙壩村發現一車輛跟隨，遂用手機拍攝跟隨車輛，後下車找跟隨車輛上的人了解情况。車上織金縣公安局馬場派出所副所長熊某，以及派出所兩名輔警李某、陶某隨即下車，在阻止李賢誠繼續拍攝過程中，扭打造成李賢誠面部等多處軟組織挫傷，經第三方鑑定為輕微傷，並致使李賢誠手機、眼鏡等物品損壞。

通報致歉 稱嚴重傷害媒體朋友

落款為畢節市聯合調查組的通報稱，警方決定對熊某、陶某處以行政拘留20日，對李某處以行政拘留15日處罰。織金縣公安局決定免去熊某的派出所副所長職務（調離公安系統）；馬場鎮黨委決定解聘兩名輔警。通報還向記者和新聞媒體致歉，稱此次事件教訓極為深刻，暴露出少數公職人員法治意識淡漠等突出問題，嚴重傷害媒體朋友，造成不良的社會影響；將認真汲取教訓，加強幹部隊伍教育管理。

此前傳媒報道，李賢誠周二在織金縣採訪「水電站放水致兩名教師溺亡」事件時，遭遇一輛商務車攔路，隨後被車上3人毆打，「極目新聞」譴責打人者的暴力行徑，稱記者遭到逾1分鐘的圍毆，被打人者砸碎手機和眼鏡，臨行前還抹去記者車上指紋。