麥產第一大省 夏收季頻降雨 河南雨中搶糧 關乎國家飯碗

省長指導麥收 促扛穩糧安政治責任

五月底是河南開啟小麥大規模機收的時期，惟上月25日以來，該省出現大範圍持續陰雨天氣，長達6天，覆蓋全省17個省轄市和濟源示範區，特別是對駐馬店、南陽等地影響更大。導致河南省內部分地區麥田積水，未收穫的小麥倒伏發霉，有的地區出現小麥籽粒萌動和穗發芽現象。

農作物成熟期間出現頻繁降雨，打亂了農民收麥節奏。駐馬店和南陽的種糧大戶周二受訪時表示預估減產20%。相比去年收購價，當地收糧點公布的小麥收購價下降50%。本周一有關「數百台收割機被困河南南陽高速」的消息，卻在網上熱傳。南陽市農業機械技術中心一工作人員解釋，因部分收割機司機未辦理大件運輸手續等問題，滯留收費站，已協調解決並放行，並指事件未對小麥收割造成嚴重影響。

小麥倒伏發霉 收購價按年跌半

為保糧食收成，河南省政府推出應急搶收、烘乾晾曬措施，搶排田間積水、加強農機調度，加快雨後小麥搶收進度。當局要求發揮烘乾設備作用，充分利用廣場、操場等場所晾曬收割的小麥，並於周二緊急調撥2億元資金專用於小麥烘乾，確保小麥質量和農民收益。駐馬店市農民連夜工作加緊小麥搶收，當地電力部門派人為收割工作提供照明。當局還發布通知，要求各農業保險承保機構全力展開小麥保險理賠工作。

河南省農業農村廳數據顯示，截至周三下午5時，河南省已收穫小麥951萬畝，約佔全省種植面積的11%，日投入聯合收割機4.9萬台。氣象部門預計6月13日前，除局部零星降雨外，河南全省主要麥區以多雲陰天為主，相信未來數日可形成收穫高峰。

河南是中國小麥種植面積最大的省份，年產量佔全國四分之一，今年小麥種植面積達8500萬畝以上。官媒《中國新聞周刊》報道時稱，河南的糧食安全不僅直接關乎當地農民的「飯碗」，也關乎國家糧食安全。

河南省委書記樓陽生周二主持召開全省「三夏」工作（糧食作物夏收夏種夏管）專題會，要求把夏收作為當前頭等大事來抓，做好搶收烘乾收購工作，科學調度農機收割裝備，因時因地制宜開展烘乾晾曬，保障種糧農民合理收益，調動農民種糧積極性。

天氣影響糧食收成不止河南一省，農業農村部近日印發緊急通知，要求相關省份科學應對「爛場雨」天氣，搶時抓好小麥搶收和烘乾晾曬。