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許志永獄中書籲六四禁食：紀念不可遏制

【明報專訊】六四事件34周年前夕，旅美維權律師滕彪昨在社交平台公布內地知名法律學者許志永的獄中書，呼籲民眾響應「六四禁食日」活動。許志永強調或許其他紀念活動會被強力阻止，但禁食是「不可遏制的紀念」；即使是身陷囹圄卻依然可以堅持，是更有力量的紀念。

許志永今年4月被以「顛覆國家政權罪」判刑14年，他在這封落款日期為5月24日的信中說，過去十年無論獄中獄外，每到6月4日他都會禁食一天。他表示禁食不是軟弱，人們可以因着饑餓和無畏，通過這小小的犧牲使得精神得以淨化和強大。多年來一些朋友默默禁食，但他認為這是不夠的，希望喚醒國民共同努力，「直到中華禁食日成為中國日曆上最重要的日子之一。」

四通橋拆路牌 內地平台搜索無果

對於入獄，許志永表示「不就是坐牢嗎？」強調他會微笑面對黑暗，因着光明的信念，堅信黎明將至，堅信華夏文明重生，堅信一個公民的夢想，爭取選舉權、言論自由那些普世的自由權利。也許未來一段時間，他將不能發出聲音，但當他消失在黑暗中，他期許大家能繼續努力做公民，傳播美好中國，喚醒億萬國民。

另據自由亞洲電台報道，有北京民眾在網上分享相片顯示，四通橋掛在護欄外的「四通橋」路牌近日被拆除，內地兩大網絡地圖平台百度、高德，若輸入「四通橋」三個字，也顯示「暫無結果」，不過輸入「四通橋公交站」、「四通橋西」等站牌名稱及具體位置，則可以顯示。去年10月中共二十大召開前夕，四通橋曾被懸掛抗議嚴厲防疫、反體制標語。此外，香港編劇莊梅岩的六四舞台劇《5月35日》去年在港停演後，也將登陸台灣，今日於台北首演。

（綜合報道）

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