許志永獄中書籲六四禁食：紀念不可遏制

許志永今年4月被以「顛覆國家政權罪」判刑14年，他在這封落款日期為5月24日的信中說，過去十年無論獄中獄外，每到6月4日他都會禁食一天。他表示禁食不是軟弱，人們可以因着饑餓和無畏，通過這小小的犧牲使得精神得以淨化和強大。多年來一些朋友默默禁食，但他認為這是不夠的，希望喚醒國民共同努力，「直到中華禁食日成為中國日曆上最重要的日子之一。」

四通橋拆路牌 內地平台搜索無果

對於入獄，許志永表示「不就是坐牢嗎？」強調他會微笑面對黑暗，因着光明的信念，堅信黎明將至，堅信華夏文明重生，堅信一個公民的夢想，爭取選舉權、言論自由那些普世的自由權利。也許未來一段時間，他將不能發出聲音，但當他消失在黑暗中，他期許大家能繼續努力做公民，傳播美好中國，喚醒億萬國民。

另據自由亞洲電台報道，有北京民眾在網上分享相片顯示，四通橋掛在護欄外的「四通橋」路牌近日被拆除，內地兩大網絡地圖平台百度、高德，若輸入「四通橋」三個字，也顯示「暫無結果」，不過輸入「四通橋公交站」、「四通橋西」等站牌名稱及具體位置，則可以顯示。去年10月中共二十大召開前夕，四通橋曾被懸掛抗議嚴厲防疫、反體制標語。此外，香港編劇莊梅岩的六四舞台劇《5月35日》去年在港停演後，也將登陸台灣，今日於台北首演。

（綜合報道）