中國2005年起參展 艾未未作品曾改德國館亮相

據《紐約時報》2013年報道，中國官方與獨立策展人之間合作往往面臨挑戰，因為政府既希望展示中國藝術家，又害怕出現在中國館外的示威活動，同時很難找到具備國際聲望、又不批評政府的策展人。在2013年，中國藝術家艾未未無法在中國館展出，他的作品改在德國館亮相。中國也曾對意大利的其他藝術活動提出抗議。在2021年12月，中國駐意大利大使館曾要求取消異見藝術家巴丟草在布雷西亞（Brescia）舉辦的展覽，該展覽譴責了中國對香港、維吾爾族的政治壓迫以及對新冠病毒起源的審查。

大使曾稱中意文旅重啟關鍵之年

儘管中國駐意使館退出雙年展，但整體表現相對低調。對於中意的友好合作，中國駐意大使賈桂德在4月接受意大利傳媒專訪時曾指出，「今年是中意文旅全面重啟關鍵之年」。中國古代重要文物展、蘇州絲綢展等將相繼在意大利展出，更多中國優秀品牌企業將回歸威尼斯雙年展、米蘭時裝周等國際重要展會，兩國還策劃於明年共同舉辦馬可‧波羅逝世700周年紀念活動等。