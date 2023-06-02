威尼斯雙年展現涉疆作品 使館退出 批投影裝置「調查拘留營網絡」炒作虛假 中國駐意大使杯葛

捲入風波的投影裝置「調查新疆拘留營網絡」是四邊形構造，其中一面展示了營房建築的壁畫，另一面牆掛着聲稱曾被拘留人士的肖像。當參觀者踏入空間內，便能觀看30分鐘有關新疆再教育營的視覺投影。

撰新疆「集中營」報道

負責人獲普立茲獎

裝置的負責人是英國建築師艾利森‧基林（Alison Killing），她曾藉由百度地圖的衛星影像交叉比對，與美國媒體BuzzFeed News合作披露中國「在新疆興建集中營」的報道，2021年獲得美國普立茲獎（Pulitzer）。此次展出的裝置是基於這一調查。雙年展作品的說明中稱，記者幾乎不可能在新疆有效地旅行和工作，「我們轉向了視覺和空間方法，例如衛星圖像、3D 建模和對中國監獄建築法規的分析」。

據Decode39等意大利傳媒報道，該裝置引起中國使館不滿，使館已正式退出雙年展活動，雙年展的國際建築展覽中國館開幕當晚原定舉行的賈桂德大使晚宴也取消，該晚宴原本預計接待約40名賓客。

中國駐意使館5月22日發聲明，指一些意大利媒體借中國的一些事件，再次炒作涉疆問題。有關報道嚴重偏離事實，所謂「證據」存在大量虛假資訊，對此表示堅決反對。聲明又指，近年來100多個國家的2000多名專家學者、記者、外交官、宗教界人士等到訪新疆，親眼見證新疆經濟發展和社會進步取得的成就。

威尼斯雙年展發言人回覆美國之音指出，中國館在第18屆威尼斯雙年展國際建築展的預展日（5月18日和19日）正常開放，開幕式於5月22日舉行，出席者包括專員、策展人和展商。但沒有回應關於中國大使館退出的問題。

對於中國使館的退出，建築師基林表示，「我們堅守我們的報道」，又表示儘管中國大使館取消了活動，新疆展覽至11月仍對公眾開放，「我們希望人們能到威尼斯觀看展覽，在線閱讀我們的文章，了解更多關於新疆發生的事情」。

中國館展改革開放以來成就

本次威尼斯建築雙年展於5月20日開幕，將向公眾開放至11月26日。其中，中國國家館展覽以「更新‧共生」為主題。新華社在23日報道，本次展覽的目的是展示中國改革開放40多年來，在城市、建築、居民生活，特別是提升宜居性方面取得的巨大成就。

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