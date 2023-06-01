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曾「國罵」批疫策被囚 網紅走萬里偷渡赴美

【明報專訊】2020年疫情期間以「國罵」批評內地抗疫而走紅的河南網紅陳少天，在刑滿出獄一年後加入偷渡行列。他稱擔心留在國內會因言獲罪，由南美洲「走線」前往美國尋求政治庇護。他在網上透露偷渡旅程，顯示數千公里的「走線」之旅充滿危險。

「走線」穿南美雨林 經墨抵美

從南美洲的厄瓜多爾出發，穿過中南美洲的熱帶雨林，再通過墨西哥進入美國，在內地偷渡客口中被稱為「走線」。陳少天多日來在Twitter發布影片，在上月17日發布的影片中，剛抵達南美洲厄瓜多爾首都基多的他表示已出關。3日前，他表示已到了巴拿馬邊境。

48歲的陳少天人稱河南「國罵哥」，原為一名貨車司機。在2020年疫情期間，他對封城、各地農村紛紛挖溝擋板、禁止行人通行的現象，發「國罵」短片迅速在網上走紅，其形象還被網民製成漫畫、微信表情包。2021年被河南省扶溝縣警方帶走，指其行為「嚴重損壞了國家形象」，同年3月被判有期徒刑一年兩個月。他在去年3月出獄。

同行200內地人 時遇劫時被索賄

陳少天近日在「自由亞洲電台」的訪問中透露，他5月中旬由新加坡抵達土耳其，開始了前往美國的「走線」旅程。同行有約200人來自中國各省市，包括山東、新疆等，有扶老攜幼的一家人，亦有單身人士。

陳少天指，「走線」到美國沿途已具備成熟的銜接點，包括接待偷渡者的休息站、營地。「蛇頭」更提供偷渡的普通路線和豪華路線，後者比普通路線貴1100美元（約8617.8港元），例如騎馬僅3小時抵達營地，普通路線靠雙腳走要兩天多，不幸遇上大雨還需5天。

憂因言獲罪 盼政治庇護

這趟長達數千公里的「走線」之旅亦充滿危險。他表示，有人在路上遇劫逾1000美元，由厄瓜多爾首都基多前往哥倫比亞內科克利的途中，遇到警察向中國人索要金錢。他們下一步到危地馬拉、洪都拉斯，路上也據說常有搶劫犯出沒。陳表示，他希望獲得美國政治庇護的目的只有一個，就是尋求自由言論的環境，他擔心留在國內還會因言獲罪。

近年來，非法偷渡美國的中國公民人數激增。據美國海關數據，自2022年10月起的6個月，有超過6500名中國公民在美墨邊境因偷渡被捕，破歷史紀錄，比一年前的同期增長逾15倍。

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