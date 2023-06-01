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中印互拒批簽證 華駐印記者將「清零」 外交部：不得不反制 促印復媒體交流

【明報專訊】中印兩國自2020年發生「6.15」邊境衝突後關係惡化，持續變相互相驅逐記者。中國外交部發言人毛寧昨證實，2020年以來，印方拒不審批中方記者赴印常駐申請，導致中方駐印記者從正常時期的14人銳減至只有1人。目前，印方仍然沒有為中方最後一名駐印記者延期簽證，中方駐印記者面臨被「清零」。

昔14記者駐印 現剩一人

毛寧強調，中方「不得不採取適當反制措施」，維護中方媒體的正當權益。她說，希望印方與中方相向而行，認真回應中方正當關切，盡快採取實際行動，為恢復兩國媒體正常交往創造有利條件。對於記者追問「反制措施」是否拒絕為印度記者續簽簽證，毛寧未正面回應，重申希望印方立即糾正錯誤做法，為兩國記者正常工作生活提供便利。

今年4月，中國外交部暫停印度廣播公司的米安書和《印度教徒報》的阿南特兩名記者的簽證時，毛寧曾證實，因新華社記者被印方要求提前於3月31日離境，而長期以來中國媒體記者在印度遭受不公正、歧視性待遇，不得不採取適當反制措施。

美國《華爾街日報》5月30日透露，最近幾周中國和印度互相驅逐對方多名記者。新德里本月拒絕為在該國的最後兩名中國官媒記者續簽簽證，兩人分別來自新華社和中央電視台，他們在簽證到期後已離開印度，「現在印度已經無中國官媒的記者，這可能是自1980年代以來首次」。

印度外交部發言人不評論個別記者的簽證細節，指已在4月的評論中提到，中國記者仍在印度工作，印度政府希望中國允許印度記者在當地工作。

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