南海遭殲16攔截 美軍批「不專業」 RC135偵察解放軍航母 中方斥「惡人先告狀」

美機遭「爬頭」切過 撼尾流劇震

美國印太司令部在網站發布聲明指，殲16戰機機師在攔截RC135飛機期間作出了「不必要的挑釁動作」，畫面顯示殲16從遠處飛來，直接切過RC135機頭前方離去，美機隨即出現顛簸晃動。當時殲16離美機機頭約121米。聲明稱這架RC135當時正依據國際法，在南海上空國際空域開展安全與例行性行動，並強調美國將繼續在國際法所允許的任何地方飛行、航行和行動，期待印太地區所有國家根據國際法安全使用國際空域。

解放軍南部戰區新聞發言人張南東昨晚回應，稱解放軍海軍17艦編隊上周五在南海進行例行性訓練期間，美軍一架RC135偵察機蓄意闖入訓練區域偵察干擾，南部戰區組織空中兵力全程跟蹤監視，處置依法依規，操作專業規範。張南東批評美方行徑嚴重破壞地區和平穩定，相關報道罔顧事實，「完全是惡人先告狀，顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽」。

山東號航母艦隊訓練 遭偵察干擾

17艦是指舷號「17」的山東號航空母艦，此前台灣軍方曾披露，山東艦和另外兩艘軍艦組成的航母艦隊，上周六（5月27日）通過台灣海峽北上。張南東昨敦促美方切實約束海空一線兵力行動，防止出現海空意外事件，否則由此引發的一切後果均由美方承擔；戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

中國外交部發言人毛寧昨日指出，美方長期頻繁派艦機抵近偵察中國，嚴重危害中國國家主權安全；「這種挑釁性的危險行動是引發海上安全問題的根源」，美方應當立即停止此類危險的挑釁行動，中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身的主權安全。中國駐美大使館發言人也敦促美國停止這種危險的挑釁行為，停止將責任推給中國。

最近離陸50公里 專家：無異沿領海線

中國《環球時報》昨日引用衛星遙感地理空間分析公司「覓熵科技」開源數據指，美軍這架編號64-14841的RC135偵察機，當日從日本沖繩縣的美軍嘉手納空軍基地起飛，向西南方向飛至中國東南省份外海。飛機ADS-B數據顯示，在抵近偵察中國大陸的過程中，最近時，離中國揭陽市惠來縣海岸線約50公里。軍事專家傅前哨稱，「這意味着這架美軍偵察機幾乎是貼着我國的領海線在飛行」；而雙方相遇的地點位於台灣西南方向南海海域上空，當時RC135距離中國海岸線大約有80海里。

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