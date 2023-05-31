中關村論壇發布20項重大科技成果

【明報專訊】昨日神舟十六號發射的同時，中科院紫金山天文台、中科院國家空間科學中心也在北京的中關村論壇重大科技成果專場發布會上，發布了夸父衛星在軌獲得世界一流天基太陽硬X射線圖像等系列成果。
中國提出並實施的太陽監測衛星計劃「夸父計劃」，2022年10月9日發射計劃三顆衛星之一的「夸父一號」衛星，引起太空科學界持續關注。昨日發布成果還有，萊曼阿爾法太陽望遠鏡（LST）的子載荷之一，即太陽日面成像儀（SDI）首次實現在衛星平台上獲取萊曼阿爾法波段全日面像，另一個子載荷太陽白光望遠鏡（WST）觀測到太陽上多個之前罕見的「白光耀斑」。
中關村論壇重大科技成果專場發布會，共發布了20項重大科技成果。中國建材集團科研團隊成功開發出厚度30至70微米超薄柔性可折疊玻璃，其中30微米產品厚度僅為A4紙厚度的四分之一，彎折半徑小於0.5毫米，彎折壽命突破100萬次。據指會用在今年下半年推出的國產型號折疊屏手機上。
中關村保稅區設立獲批
另外，北京海關關長張格萍宣布，北京中關村綜合保稅區正式獲國務院批覆同意設立，以集成電路產業和醫藥健康產業為核心，以人工智能產業和科技服務產業為重點，拓展總部經濟、跨境電商等多個保稅服務業態。