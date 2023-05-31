中關村論壇發布20項重大科技成果

中國提出並實施的太陽監測衛星計劃「夸父計劃」，2022年10月9日發射計劃三顆衛星之一的「夸父一號」衛星，引起太空科學界持續關注。昨日發布成果還有，萊曼阿爾法太陽望遠鏡（LST）的子載荷之一，即太陽日面成像儀（SDI）首次實現在衛星平台上獲取萊曼阿爾法波段全日面像，另一個子載荷太陽白光望遠鏡（WST）觀測到太陽上多個之前罕見的「白光耀斑」。

中關村論壇重大科技成果專場發布會，共發布了20項重大科技成果。中國建材集團科研團隊成功開發出厚度30至70微米超薄柔性可折疊玻璃，其中30微米產品厚度僅為A4紙厚度的四分之一，彎折半徑小於0.5毫米，彎折壽命突破100萬次。據指會用在今年下半年推出的國產型號折疊屏手機上。

中關村保稅區設立獲批

另外，北京海關關長張格萍宣布，北京中關村綜合保稅區正式獲國務院批覆同意設立，以集成電路產業和醫藥健康產業為核心，以人工智能產業和科技服務產業為重點，拓展總部經濟、跨境電商等多個保稅服務業態。

明報記者 王佩凡