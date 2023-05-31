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天和迎新客 5天後交班 神十六升空對接 5個月後迎神十七

【明報專訊】中國載人飛船神舟十六號昨（30日）晨9時許發射升空，飛船當天下午順利對接於中國太空站天和核心艙徑向端口，兩個乘組隨後在太空站「勝利會師」，6名太空人拍下合照。接下來，兩組用5天時間完成交班，神舟十五號乘組預定6月3日撤離；神舟十六號乘組在太空站進行出艙、科學實驗、設備安裝、維護等工作，等待5個月後神舟十七號乘組升空接班。

央視新聞報道，位於甘肅的酒泉衛星發射中心昨早舉行出征儀式，早上6時42分，神舟十六號太空人景海鵬、朱楊柱，以及首名非軍人出身的太空人桂海潮身穿白色太空服，在數百名圍觀者歡呼聲中走出太空人公寓問天閣。簡短儀式後，3名太空人揮手告別，登上車輛前往發射塔。早上9時31分，搭載神舟十六號載人飛船的長征二號F運載火箭點火發射，約10分鐘後，飛船與火箭分離，進入預定軌道。

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟十六號載人飛船入軌後，於北京時間昨下午4時29分，對接於太空站天和核心艙徑向端口，整個對接過程歷時約6.5小時。神舟十六號太空人首先打開頭頂上的返回艙艙門，進入飛船軌道艙。他們在軌道艙脫下壓力服、換上輕便工作服，再打開軌道艙前艙門、節點艙艙門，穿過兩個艙之間的對接機構連接在一起形成的小通道，進入節點艙。

當晚6時22分，神舟十五號太空人在節點艙迎接遠道而來的太空人同袍，完成第二次中國太空會師，隨後齊齊進入天和核心艙，並在事先準備後的歡迎對聯下拍「全家福」，該幅繁體毛筆字對聯是「十五圓夢凱歌還」、「十六飛天旌旗展」，橫批「歡迎隊友」。

李家超祝賀神十六順利發射

接下來，神舟十六號與神舟十五號乘組共同在太空站工作生活5天，完成輪換交接。神舟十六號乘組駐留5個月期間，也將迎來神舟十七號飛船的來訪對接，計劃於今年11月返回東風着陸場。

神舟十六號是中國太空站正式進入應用與發展階段後的首次任務，標誌着中國太空站全面轉入常態化營運模式。香港特區行政長官李家超昨表示，熱烈祝賀神舟十六號載人飛船順利發射，他感到興奮驕傲，對於國家載人航天事業不斷取得進展和成功感到自豪光榮。

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