港醫護申定居遭駁回 台監委申調查

逾千醫護移台後進退維谷

中央社報道，紀惠容在新聞稿指出，監察院接獲居台的港人陳情，他們具有醫事人員專業技術能力證明，經台內政部移民署許可，並已連續居留一定時間，再申請定居，卻遭要求增補台灣相關專業考試及格證書等資料。

至今申請居留赴台的專業護士約千餘人。紀惠容說，這些香港居民為增補相關專業考試及格證書，經報名台灣當地專門職業及技術人員高等考試護理師考試，卻又遭考選部認為應考資格不符，導致身處進退維谷的窘境。

自2019年香港爆發「反修例運動」後，不少港人移居台灣 ；在2021年達到11,173人的歷史高峰。紀惠容表示，到底香港專業人士申請定居的相關審核標準及法令規定為何、共同審查機制有無應予檢討改進之處等疑義，有待調查釐清。

台立院通過鬆綁居留規定

另邊廂，為吸引優秀外籍人士赴台工作與僑生赴台就學，並簡化行政流程，立法院昨三讀「入出國及移民法」部分條文修正案，鬆綁停居留規定。增訂對台灣有特殊貢獻、高級專業人才、各專業領域得首獎者及投資移民申請人的配偶、未滿18歲子女及身障子女，可隨同申請永久居留。

三讀條文也明定，外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民，如有嚴重侵害國際公認人權的行為者，禁止入台。