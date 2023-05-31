美邀防長「香會」會晤 中方回絕 毛寧：美方清楚兩軍對話困難原因 必須實際行動展誠意

中國國防部周一披露，參加香會期間，李尚福將就「中國的新安全倡議」議題作大會發言，其發言內容備受關注。值得留意的是，國家主席習近平昨日主持召開了二十屆中央國安委第一次會議，作為國安委委員，李尚福也出席了會議。習近平在會上提出「要以新安全格局保障新發展格局，主動塑造於我有利的外部安全環境」，更好維護開放安全，推動發展和安全深度融合（見另稿）。

美官員：中方拒會面「異常直率」

這是李尚福就任國防部長以來首次參加香會，國防部表示他將會見有關國家代表團團長。李尚福也會與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。《華爾街日報》昨引述五角大樓29日的一份聲明表示，中國拒絕了美國提出的兩國防長在香會場邊會面請求，顯示「兩國之間試探性的回溫勢頭有局限」。報道引述美國防部官員表示，中國這次拒絕會面「異常直率」，過去此類會晤都是最後一刻才敲定，如去年奧斯汀與時任中國國防部長魏鳳和會面，是在會前幾小時前達成的。但今次中國提前拒絕了美國於5月初提出的這一邀請。

報道還稱，過去數周，美國為確保奧斯汀與李尚福會面做了很多事情，如奧斯汀「寫了一封信給李尚福」。聲明補充，「美國國防部堅信在華盛頓和北京之間保持軍方對軍方的公開溝通渠道的重要性，以確保競爭不會轉向衝突。」

中國外交部發言人毛寧昨被問及「拒絕會晤的原因是否中國防長被制裁」時，沒有直接回應，但強調當前中美兩軍對話面臨困難的原因「美方是清楚的」，美方應當切實尊重中國的主權安全和利益關切，立即糾正錯誤做法，展現誠意，採取實際行動，為中美兩軍對話溝通創造必要的氛圍和條件。

2018年9月，美國特朗普政府宣布，因牽涉與俄羅斯主要武器出口商的「重大交易」，將依據2017年簽署生效的法案，對中央軍委裝備發展部及時任部長李尚福實施制裁。

FT：京稱制裁存在就不適合會晤

英國《金融時報》稱，五角大樓此前曾通知中方，對李尚福的制裁並不影響他與奧斯汀在新加坡舉行會議，但北京方面表示「只要制裁仍然存在，就不適合舉行會議」。一名美國高級國防官員透露，自2021年以來，中方拒絕或沒有回應十幾項（兩國軍方）高級別的會晤請求，此外還有多項工作層面的會晤請求。《華爾街日報》引述一些美國官員表示，對在新加坡舉行中美低級別官員會議的前景持開放態度。

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