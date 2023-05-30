神十六今升空 太空站進常態化營運 首現「四眼」太空人 景海鵬四度出征締紀錄

工程師載荷專家首飛 留站5月

開始於12年前的中國太空站工程（天宮計劃），分為關鍵技術驗證、建造和運營3個階段。去年10月，中國發射夢天實驗艙與核心艙對接，太空站形成「T」字構型，標誌着中國太空站建造完成。此後，太空站工程轉入為期10年以上的應用與發展階段，轉入常態化運營模式。

今次神十六是中國空間站進入新階段的首次任務，預計今早9時31分在甘肅酒泉衛星發射中心發射升空。3名宇航員，包括指令長景海鵬、航天飛行工程師朱楊柱，以及載荷專家桂海潮昨日首次亮相。其中56歲的景海鵬，參加過神舟七號、九號和十一號的飛行任務，此次是他自2016年後再次參與飛行任務，令他成為中國飛天次數最多的航天員。

景海鵬：7年間沒耽誤過訓練

事隔7年，他稱自己為了四次圓夢，這7年間沒有耽誤過訓練，幾乎沒有在晚上12時前睡覺，周末幾乎沒有休息，也已經4年多沒有回老家探望父母，「600個俯臥撐、600個仰臥起坐、上千次跳繩成為我每天的標配」。他稱，為國爭光是他們的初心使命，每一名太空人都在「時刻準備、任黨挑選、再立新功」。

另外兩名是航天飛行工程師朱楊柱，以及戴眼鏡的載荷專家桂海潮，兩人是首次上太空，亦是國家航天飛行工程師和載荷專家的首次飛行（另見稿）。

3名太空人將在太空駐留約5個月，景海鵬和朱楊柱將主要負責直接操縱和管理航天器，以及開展相關技術試驗，而桂海潮負責太空科學實驗載荷的在軌操作。他們計劃11月返回東風着陸場。

此次發射的神十六，是空間站進入新階段的首個載人飛行任務。中國載人航天工程新聞發言人林西強昨日表示，神十六飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，與天和核心艙對接，形成三艙三船組合體。

乘組輪換貨運補給任務常態化

他又指出，中國空間站進入應用與發展階段，將常態化實施乘組輪換和貨運補給任務。太空人在軌工作安排趨常態化，包括駕乘載人飛船交會對接和返回、進行在軌實（試）驗、確保空間站平台安全穩定運行、開展包括「天宮課堂」等科普及公益活動等6大類任務。

除了神十六以外，林表示，近期中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施，目標是在2030年前實現中國人首次登陸月球，開展月球考察和相關技術試驗等。

此外，神舟十五號太空人乘組即將返回地球，目前在軌工作生活181天，各項在軌工作進展順利，已圓滿完成4次出艙活動任務，成為執行出艙任務次數最多的乘組。去年11月29日，神舟十五號飛船發射入軌，待神舟十六號乘組進駐，兩個乘組完成在軌交接和輪換後返回地面。

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