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台產潛艇9月「觸水禮」 機密設備將遮掩

【明報專訊】台灣推動「台艦台造」應對解放軍，首艘台造原型潛水艇據報預計9月底下水，台灣國際造船股份有限公司董事長鄭文隆表示，有別於水面艦，潛艇的下水僅會簡單且象徵性「觸水」，不會真正放在水裏；且屆時舉辦下水典禮，聲納、螺旋槳等機敏設備均會遮掩，不會對外曝光。

中央社、「中時新聞網」等昨報道，鄭文隆表示，潛艇船身的設備部分共228項，原先計劃162項向外國採購、66項台灣自製；後來因輸出許可延滯、變故，以及外國廠商因疫情因素，不斷要求延期交貨，為滿足台方設定施工進度，有些設備被迫在台灣尋商自製，有些則採平行策略，自己亦同時尋商自製。

須經多測試 才能真正泡水

鄭文隆表示，原定162項對外採購的設備，目前統計85項成功轉為台灣自製，因此目前為止，台灣自製品項共151項。至於配合很好的外國供應商，則仍然保持非常好的供應鏈關係，亦鼓勵他們未來能到台灣來，盡量在台灣產製。

鄭文隆透露，潛艇「下水」與水面艦不同，因潛艇的艦殼外尚有不少機密裝備，不宜對外顯示，且要經過相當多的測試後，才能真正泡到水裏；在封殼完成並進行命名儀式時，聲納等機密裝備必須掩蓋，也不會直接放到水裏，只會沿襲自古以來的造船傳統簡單接觸水。

另外，號稱「航艦殺手」的沱江級軍艦，第二艘量產艦「富江軍艦」已在去年9月下水，知情人士昨表示，龍德造船廠預計6月交船予台灣海軍。

相關字詞﹕台船 兩岸局勢 下水 潛水艇

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