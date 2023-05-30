嘆「中國歷來分合必一戰」 馬英九盼兩岸和平民主解紛

稱和平論述靠備戰避戰謀和

據《聯合早報》前晚刊出的專訪內容，72歲的馬英九受訪時認為，兩岸和平的最大關鍵是如何處理主權爭端。大陸希望以「一國兩制」方式統一台灣，台灣民意無法接受；台灣憲法認同「一個中國」，但那是領土涵蓋台灣地區和大陸地區的「中華民國」，而非中共統治下、主權主張完全重疊的中華人民共和國。

對於「一中各表」抑或「一國兩制」，馬英九表示，「這個問題不容易有簡單答案。但不管怎麼解決，重點是兩個要件：第一解決的方式必須是和平的，過程必須是民主的，有這兩個要件得出來的結果，可以接受的可能性就比較大」。

「九二共識非一國兩制」

在馬英九看來，「九二共識」與「一國兩制」這兩者不應畫等號，甚至說明「九二共識」不是「一國兩制」「都是多餘的」。「其實一直把『九二共識』和『一國兩制』扯在一起的，是蔡（英文）總統的努力」，「近來大陸已將『九二共識』與『一國兩制』區分開來，包括大陸國台辦的新聞稿特別還原事實，強調『各自以口頭聲明表述』一中原則的『原汁原味的九二共識』」。馬認為，這說明「大陸官員更有自信，也對兩岸關係大局更有宏觀性的思考」。

兩度哽咽 一提歷史一提祖先

馬英九受訪時兩度哽咽，一次是提到在中國有紀錄約4600年歷史中，統一時間佔七成，分裂時間佔三成，每逢分合必有一戰，「這是中國歷史的鐵律」。如果兩岸中國人能超越歷史格局，以和平方式、民主過程解決歧見，「對我們的祖先就有交代了」。另在提及自家祖先自陝西到江西，再從湖南到台灣的遷居歷程時，馬再次哽咽，「每次看到中華民族的大遷徙，都會很感動」。

談到3月下旬開始的大陸行，馬英九說順便帶台灣的大學生去交流，最大目的是通過年輕人交流，為兩岸埋下和平善意的種子。