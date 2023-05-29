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武漢財政登報整版催債 259債務人欠逾3億 含國企區財政局

【明報專訊】湖北省武漢市財政局和武漢長江資產經營管理有限公司於本月26日，在當地官方報章《長江日報》第10版上刊登整版債務催繳聯合公告，列出259家欠債企業和單位及其金額，要求企業單位償還截至2018年末尚未償還欠款，其中包括多家地方國企和武漢轄下的區財政局，欠債金額合共逾3億元（人民幣，下同），此公開催債舉動引發外界關注。

最少欠1萬 最多逾兩千萬

據《南方都市報》報道，催債公告顯示，在259家企業和單位中，欠款者最低欠1萬多元，最多則為武漢東風輕型汽車公司，欠款本金達2354萬元。武漢工業國有投資有限公司欠款1500萬元，來自台灣的統一集團欠款1000萬元。這些企業和單位合計欠款總額達3億元。

除企業欠債外，武漢財政局轄下的多個區財政局也上榜，其中包括武漢市漢南區財政局、蔡甸區財政局、新洲區財證券國庫科、黃陂區財政局、江夏區財政局5個區財政局單位。其中欠款最多的是江夏區財政局，欠款總額為1252萬元；欠款最少的是漢南區財政局，欠款總額為50萬元。

昨日《長江日報》電子版已無法查詢催債內容，但其他新聞內容仍可查看。

內媒：多屬歷史遺留問題

據內媒「經濟觀察網」報道，一名東部某市地方財政部門負責人稱，武漢市財政局列出的欠款很多屬於歷史遺留問題。上個世紀末，財政部門給國企、事業單位借款，還有一些是以前政府給國企等擔保產生的欠帳。該人士表示，「大部分縣區財政欠市級財政的款項很多，比如債券利息，擔保補貼等，但是不應該把縣區財政也公布出來，可以通過體制決算來解決掉這種問題。」

武漢市財政局數據顯示，在新冠疫情等因素衝擊下，2020年武漢市地方一般公共預算收入約1230億元，年減21.3%。2021年恢復至疫情前水平，收入1579億元。但2022年受大規模退稅減稅、疫情反覆等影響，收入1505億元，又下降4.7%。

武漢市政府數據顯示，武漢市今年第一季度預算收入比去年同期下滑8.5%。

相關字詞﹕欠債 催收 武漢市 財政局

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