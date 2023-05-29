美商務部長：華封殺美光不會成功 正與盟國研應對

繼白宮及部分議員抗議後，據路透社報道，雷蒙多在印太經濟架構貿易部長會議結束後的記者會上表示，美國「堅決反對」中國針對美光的行動。她說，「我們認為這是單純明顯的經濟脅迫，我們不會容忍，也不認為這種做法會成功」。

本月21日，中國網信辦宣布，美光公司產品存在較嚴重網絡安全隱患，影響中國國家安全，未通過網絡安全審查，中國國內關鍵信息基礎設施營運者應停止採購美光產品。

雷蒙多在記者會上亦透露，美國已與印太地區13國家達成協議，協調供應鏈，減少各國對中國關鍵產品的依賴。IPEF旨在抗衡中國經濟影響力，《紐約時報》引述雷蒙多稱，供應鏈協議可加強美國與印太地區伙伴國的經濟合作、協助美國公司在當地做生意，「重點在增加美國於該區域的經濟存在感」。

另據「第一財經」報道，據中國海關總署近日發布數據顯示，今年前4個月的數據中，積體電路相關產品進口1468億件，年減21.1%，換算進口總值為1056億美元（約8276億港元），年減25.6%。對比去年全年產品進口量年減15.3%，顯示中國半導體進口持續低迷。報道稱，造成進口額下降有諸多因素，但隨之美國對中國的科技封鎖持續擴大，其中之一是美國的出口禁令。

（綜合報道）

（中美角力）