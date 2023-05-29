C919商業首飛 國產機型進軍民航 抵京獲民航最高規「水門禮」 今起往返滬蓉航線

波音空巴微博發賀文

昨上午10時許，由C919執飛的中國東方航空MU9191航班，在上海虹橋國際機場起飛後，飛行約兩個小時，中午12時31分降落北京首都機場。C919在滑行道穿過象徵民航最高禮儀的「水門」，完成這一機型全球首次商業載客飛行。國家民航局長宋志勇、中國商飛董事長賀東風、東航總經理李養民、工信部長金壯龍及C919總設計師吳光輝等人都在機上。

機艙唱《歌唱祖國》慶祝 乘客感「絲滑平穩」

據央視畫面，乘客在機艙內揮舞着五星紅旗，唱起《歌唱祖國》慶祝這一歷史時刻。「乘坐過程中非常滿意」，一名男乘客在直播中表示，對國產大飛機很有信心，「一切非常絲滑、平穩」。

C919大型客機是中國首次按國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。客艙共164座，包括8個公務艙和156個經濟艙座位。公務艙、經濟艙段均選用完全自主研發的新一代國產客艙座椅。客艙內裝有20個12英寸吊裝顯示器，支持高清1080P電影放映；飛機餐食由旅客投票選出，包括臘味煲仔飯、水果拼盤、C919首航獨有的芒果布甸、朱古力酥餅及牛奶。

國產大飛機計劃在2007年由國務院拍板啟動，並成立中國商用飛機公司，負責研發和製造。經過10多年的努力，首架C919客機去年12月交付。不過驗證飛行經歷曲折。今年2月，C919在驗證飛行中曾出現技術故障。原本預計3月底商業首航的計劃推遲。

在昨日的首航儀式現場，中國東方航空集團有限公司總經理李養民稱：「飛機的安全性，可靠性和各項運行保障能力都得到了充分的驗證。」

「央視熱評」昨稱，這是一次載入史冊的飛行，「凝聚了幾代航空人的心血與付出，更承載了中華民族奔赴星辰大海的航空強國之夢。從此以後，普通人買張機票，就能坐上『自己國家的大飛機』了」。新華社稱，C919商飛成功，標誌着中國具備自主研製世界一流大型客機能力，是中國大飛機事業發展的重要里程碑。

WSJ：挑戰波音空巴雙頭壟斷

外媒亦高度關注C919首飛。《華爾街日報》指出，C919商業首飛意味着波音和空巴幾十年來的「雙頭壟斷」在中國市場受到了挑戰，這一挑戰規模尚小，卻頗具象徵意義。

此次商業首航採取邀請制，大部分旅客無法親歷這一歷史時刻。不過今日起，這架C919客機將營運東方航空上海至成都航線。經濟艙價格初始定為919元人民幣（約1022港元）。29日當天的經濟艙機票在開售後迅速售罄。

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