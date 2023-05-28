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作家林文月美國辭世 享年90

【明報專訊】移居美國多年的台灣著名翻譯家、作家林文月，於加州時間26日上午9時許去世，享年90歲。林文月以4支筆分別寫論文、散文、譯文與從事繪畫，她精通六朝文學與中日比較文學，曾翻譯《源氏物語》、《枕草子》等日本名著，同時以散文聞名，文風曾被評為「似質而自有膏腴，若樸而自有華采」。

曾翻譯《源氏物語》等日名著

林文月1933年於上海出生，兒時接受日本教育，到台灣後才接受中文教育。她也是連橫的外孫女、台灣前副總統連戰的表姐。連戰辦公室昨稱連戰、連方瑀夫婦昨晨得知此事，感到非常哀痛。台灣文化部長史哲對林文月去世深表哀悼與敬意，並表示她畢生致力創作、翻譯與學術研究，其譯作為台日文學交流開拓新時代，過世為台灣文壇一大憾事。

淡江大學中文系助理教授楊宗翰說，林文月在台大任教時，曾因優雅、端莊氣質吸引學生欣賞她教書，「大家會說那是『賞月團』。」林文月發表的《讀中文系的人》，在「中文系無用」論當下，告訴後進可以如何自處。台大中文系名譽教授何寄澎稱，林文月的散文風格樸實而平淡，但實則膏腴而待人細細咀嚼。作家白先勇讚美她的作品「筆意清暢，風格醇厚」。

林文月耗費5年於《中外文學》登載翻譯的《源氏物語》，是台灣日本古典文學翻譯經典。她也將多部世界經典文學改寫為兒童文學，包括《茶花女》、《小婦人》等。其《飲膳札記》一書是台灣飲食文學先驅。林文月作品也曾被選入台灣中學中文課本。

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